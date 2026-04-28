Unione Empolese Valdelsa, approvata mozione pro-Cuba: condanna al blocco degli USA

Il Consiglio dell'Unione dei Comuni Empolese Valdelsa, riunitosi lunedì 27 aprile, ha approvato (con solamente due astensioni) la mozione presentata dalla Capogruppo del Partito Comunista Italiano, Susanna Rovai, di sostegno al popolo cubano e di condanna del blocco economico, commerciale e finanziario imposto dagli Stati Uniti d'America.

Nella mozione si premette che da oltre sessant’anni la Repubblica di Cuba è sottoposta a un blocco economico, commerciale e finanziario imposto dagli Stati Uniti d’America, il più lungo nella storia contemporanea. Tale blocco è stato ulteriormente irrigidito negli ultimi anni, e l’ultima misura del 29 gennaio 2026 dell’amministrazione Trump ha generato ulteriori effetti gravemente dannosi per la popolazione cubana, in particolare per l’approvvigionamento di beni essenziali, medicinali e carburante. La carenza di benzina e di altri combustibili sta compromettendo il funzionamento di servizi fondamentali, tra cui il trasporto pubblico, la produzione agricola e sanitaria, la gestione delle strutture sanitarie e degli ospedali, incidendo direttamente sulla qualità della vita dei cittadini cubani.

Considerato che la Carta delle Nazioni Unite, all’articolo 2, stabilisce il principio di uguaglianza sovrana tra gli Stati e il divieto di ingerenza negli affari interni di altri Paesi; che le misure coercitive unilaterali, come il blocco economico, violano i principi fondamentali del diritto internazionale e sono state condannate innumerevoli volte dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite; che Cuba non rappresenta alcuna minaccia alla pace e alla sicurezza internazionale e ha dimostrato, al contrario, nel corso degli anni, un impegno costante nella cooperazione internazionale, in particolare nei settori della sanità e dell’istruzione; che le brigate dei medici cubani che hanno portato aiuto all’Italia durante il Covid dimostrano la solidarietà di Cuba e la gratitudine che l’Italia dovrebbe dimostrare; che il rispetto dei diritti umani deve essere garantito per tutti i popoli, e le sanzioni che colpiscono intere popolazioni costituiscono una grave violazione di tali diritti, ritiene che gli Enti Locali possono e devono promuovere una cultura di pace, solidarietà e cooperazione internazionale, in coerenza con i principi costituzionali e con gli impegni assunti dall’Italia in sede ONU e UE.

Votando la mozione, il Consiglio dell'Unione dei Comuni Empolese Valdelsa esprime la propria solidarietà al popolo cubano, oggi gravemente penalizzato dal blocco economico imposto dagli Stati Uniti d’America, che limita l’accesso a risorse vitali, tra cui il carburante; condanna l’uso di misure coercitive unilaterali che violano la Carta delle Nazioni Unite e i diritti fondamentali della persona; chiede al Governo Italiano e all’Unione Europea di adoperarsi in tutte le sedi internazionali per chiedere la fine immediata del blocco economico, commerciale e finanziario contro Cuba; invita le istituzioni e la società civile a rafforzare i rapporti di amicizia, cooperazione e scambio solidale con il popolo cubano, attraverso le realtà sul territorio che si occupano di solidarietà con Cuba; dispone l’invio della presente mozione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero degli Affari Esteri, ai Gruppi parlamentari, all’Ambasciata della Repubblica di Cuba in Italia.

"Vogliamo sperare che questo voto possa contribuire ad un cambiamento nelle posizioni politiche dei partiti maggiori, che non si sono mai adoperati fattivamente per la fine del sessantennale blocco USA contro Cuba e che tutt'ora non si pronunciano contro lo strangolamento economico ordinato da Trump e le concrete minacce di aggressione militare contro questa Isola della Dignità", così il PCI - Sezione "Abdon Mori" Empolese Valdelsa.

Fonte: PARTITO COMUNISTA ITALIANO - Sezione "Abdon Mori" Empolese Valdelsa

Notizie correlate