Uomo investito da tram sulla linea 1 a Scandicci, in ospedale in codice rosso

Intervento notturno dei Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento Fi-Ovest, per il soccorso ad una persona rimasta sotto un tram della linea 1. L'uomo, da quanto appreso, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale.

L’episodio si è verificato intorno alle 00:30 in via Fabrizio De André, lungo il tracciato ferroviario della tramvia, in prossimità della fermata De André. Sul posto sono intervenuti una squadra operativa, il mezzo polisoccorso e un’autogru.

Le operazioni si sono svolte in condizioni di sicurezza solo dopo la disalimentazione della linea elettrica. I Vigili del fuoco hanno quindi lavorato con il personale sanitario per estrarre l’uomo rimasto sotto il primo vagone del convoglio.

Al momento non ci sarebbero ulteriori informazioni sulle condizioni della persona coinvolta né sulla dinamica dell’accaduto.

Notizia in aggiornamento

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