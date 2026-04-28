Use Computer Gross, niente streaming per il primo turno dei playoff

L'annuncio della società marchigiana del Porto Recanati per la gara in programma sabato alle 21
Non ci sarà la diretta streaming della partita del primo turno playoff dell’Use Computer Gross in programma sabato sera alle 21 a Porto Recanati. La società marchigiana lo ha reso noto con un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio profilo facebook.
“La società Attila Junior Basket informa i propri tifosi e sostenitori che, a partire dalla fase dei play-off, le partite casalinghe non saranno più trasmesse in diretta streaming”.
Una decisione che penalizza i tifosi biancorossi che non potranno così vedere la partita della propria squadra, la più importante ed attesa dell’anno.
L’Use Computer Gross, nel dirsi dispiaciuta per la decisione, conferma che gara 2 in programma a Empoli mercoledì 6 maggio alle 21 sarà invece regolarmente trasmessa in diretta sul proprio canale youtube come accaduto per tutta la stagione.
Fonte: Use/Use Rosa - Ufficio Stampa
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