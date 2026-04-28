Via le sostanze controverse dalla pelle: il progetto di ricerca da San Miniato

Nel settore della concia vegetale, la ricerca e l’innovazione giocano un ruolo fondamentale nel coniugare qualità, estetica e sostenibilità. Conceria La Scarpa, in collaborazione con Silvateam S.p.A., ha recentemente portato a termine un progetto di ricerca volto a sviluppare soluzioni concianti a basso contenuto di bisfenoli, ottenendo pellami con contenuti estremamente ridotti di bisfenoli, rispettando i criteri di BPA/BPS free leather.

Il progetto ha adottato un approccio di una formulazione chimica, in inglese definito “bisphenol restricted chemistry”, scegliendo miscele di tannini e prodotti ausiliari studiati per mantenere eccellenti prestazioni del pellame senza dipendere da BPA o BPS.

Le attività hanno incluso sperimentazioni in laboratorio, test su scala pilota e prove industriali. I test chimici e fisici sono stati condotti nelle fasi di preconcia, concia e sulla pelle finita, valutando Bisfenolo S/F.I risultati hanno confermato che le nuove formulazioni permettono di ottenere pellami green, garantendo prestazioni tecniche elevate, qualità estetica e attenzione alla sostenibilità e alla sicurezza. Hanno inoltre semplificato le operazioni in conceria, senza compromettere la stabilità e la lavorabilità del pellame.

Questo progetto rappresenta un esempio concreto di come la ricerca applicata possa migliorare i processi produttivi, creando pellami sicuri, di alta qualità e conformi a criteri di sostenibilità. Grazie a queste soluzioni, Conceria La Scarpa continua ad offrire prodotti in linea con le esigenze dei mercati più attenti alla responsabilità ambientale e alla sicurezza chimica.In sintesi, la pelle di domani è già qui: sicura, sostenibile e a basso contenuto di bisfenoli, realizzata secondo i principi di BPA/BPS free leather e bisphenol restricted chemistry, che coniuga innovazione, qualità e sostenibilità in ogni fase del processo produttivo