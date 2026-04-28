Via Roma-Viale Gramsci, nei prossimi giorni nuova asfaltatura

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Partiranno i primi giorni di maggio i lavori di riasfaltatura di via Roma e di parte di viale Gramsci

Partiranno i primi giorni di maggio i lavori di riasfaltatura di via Roma e di parte di viale Gramsci, fino all'altezza circa della sede dell'istituto Checchi: l'ente comunale guidato dalla sindaca Emma Donnini ha da tempo predisposto l'intervento, che verrà realizzato a stretto giro di posta per una spesa che si aggira attorno ai 100mila euro. Il nuovo asfalto coprirà più o meno 300 metri, divisi fra via Roma e viale Gramsci: per quanto riguarda la durata dei lavori, si  stimano circa 7-10 giorni. L’intervento si aggiunge a quelli già realizzati in via Provinciale Fiorentina, via Cecconi e via Poggio Osanna e ad altri che seguiranno. A breve verranno resi noti ulteriori dettagli sulle tempistiche e anche le modifiche provvisorie alla circolazione nell'area interessata dalla riasfaltatura. 

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa

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