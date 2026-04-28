"Vincitori e vinti", presentazione del libro in Regione nel ricordo di Marcello Marchioni

dalla Regione Toscana
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Parlare di valori dello sport e dell’importanza della pratica sportiva e dell'esercizio fisico come elementi pedagogici era cosa familiare per Marcello Marchioni, presidente ASSI Giglio Rosso, scomparso lo scorso 24 aprile.

Il presidente della società sportiva fiorentina sarebbe dovuto intervenire alla presentazione del libro “Vincitori e vinti” scritto da Daniele Masala, professore associato di metodi e didattiche delle attività sportive e Anna Maria Nicoletti, counselor e psicologa, che nelle pagine del loro saggio approfondiscono storie, eventi e vicende legate ai valori olimpici.

Giovedì 30 aprile alle 17 a Palazzo Strozzi Sacrati, Marcello Marchioni sarà presente nel ricordo alla presentazione del volume alla quale prenderanno parte il presidente della Regione Eugenio Giani, Simone Cardullo, presidente del Comitato Olimpico Nazionale per la Toscana, Francesco Conforti, presidente nazionale dell’Associazione Nazionale Stelle, Palme e Collari d'Oro al Merito del CONI e del CIP, il presidente dell’Associazione italiana cultura sport Bruno Molea e il vice presidente Maurizio Toccafondi assieme agli autori del volume.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio stampa

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