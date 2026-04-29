A Montopoli prosegue "Parliamone... e non solo!", gli incontri sull'adolescenza

Dopo i primi appuntamenti dedicati all'infanzia, sta per cominciare il ciclo dedicato all'adolescenza, uno spazio di riflessione e supporto per genitori ed educatori. Tutti gli appuntamenti si terranno all’Istituto Comprensivo G. Galileo Galilei (Via San Sebastiano 27, Montopoli in Val d’Arno) dalle ore 17 alle 19 e saranno curati dalle Dott.sse Fabiola Ribechini e Claudia Capozza del progetto Desteenazione.

Si comincia martedì 5 maggio con “Genitori o amici? La relazione educativa in famiglia”. Un’analisi del delicato equilibrio tra l'essere una figura di supporto e il mantenere il ruolo di guida autorevole, fondamentale per la crescita equilibrata dei ragazzi. Lunedì 11 maggio il focus sarà sui rischi e le opportunità legate all’adolescenza. Un approfondimento sulle dinamiche tipiche di questa fase della vita, imparando a riconoscere i segnali di pericolo ma anche a valorizzare le incredibili potenzialità dei giovani. Il ciclo si chiude martedì 19 maggio parlando di regolazione e disregolazione, per capire le tempeste emotive degli adolescenti e acquisire strumenti pratici per aiutarli a gestire rabbia, tristezza e ansia in modo costruttivo.

Il percorso, promosso dall'assessorato all’istruzione e che vede la collaborazione e il coinvolgimento anche degli assessorati al sociale e alla cultura, curato dalla dott.ssa Barbara Frosini (coordinatrice pedagogica del Comune di Montopoli in Val d’Arno), si articola complessivamente in otto appuntamenti con esperti del settore. L'obiettivo è indagare il senso del benessere e la qualità delle relazioni in ogni fase della vita: dalla prima infanzia all’età adulta, con un focus inedito e approfondito sull’adolescenza.

Tutti gli appuntamenti sono gratuiti e pensati per offrire strumenti pratici e momenti di riflessione guidata, consolidando la rete educativa del territorio di Montopoli in Val d’Arno

Fonte: Comune di Montopoli in val d'Arno - Ufficio Stampa

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