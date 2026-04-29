Apertura straordinaria dell'ufficio anagrafe del Comune di Montopoli

Sabato 9 maggio dalle ore 8.30 alle 12.30 apertura straordinaria dell'ufficio anagrafe comunale per richiedere la nuova carta d’identità elettronica
Sabato 9 maggio dalle ore 8.30 alle 12.30 apertura straordinaria dell'ufficio anagrafe comunale per richiedere la nuova carta d’identità elettronica
I cittadini e le cittadine ancora in possesso del documento cartaceo possono prendere appuntamento ai numeri 0571 449801 oppure 0571 449836 e recarsi allo sportello anagrafe al piano terra del Palazzo Comunale di Via Guicciardini 61 a Montopoli.
Si tratta di un'opportunità, ulteriore ai normali orari di apertura feriali, di sostituire il documento che dal 3 agosto 2026 non sarà più utilizzabile quale documento di riconoscimento e di espatrio.
Cosa è necessario portare con sè?
- Una fotografia (le caratteristiche tecnico-qualitative delle fotografie per i documenti di identità devono rispettare le indicazioni del Ministero dell'Interno n. 400/A/2005/1501/P/23.13.27 del 5 dicembre 2005);
- Tessere sanitaria / codice fiscale;
- Carta di identità;
Se il richiedente è un minore deve presentarsi accompagnato da entrambi i genitori o dal tutore munito di documento di riconoscimento valido. Nel caso in cui uno dei due genitori non potesse recarsi in Comune è possibile compilare il modulo di autorizzazione per il rilascio della carta di identità valida per l'espatrio reperibile sul sito del Comune.
Fonte: Comune di Montopoli in val d'Arno - Ufficio Stampa
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