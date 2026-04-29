Aprono oggi le iscrizioni per 'La Città Invisibile' sull'Isola di Gorgona

Sono ufficialmente aperte da oggi le iscrizioni per partecipare a La Città Invisibile, lo spettacolo itinerante che la Compagnia Teatro Popolare d'Arte porterà in scena sull'Isola di Gorgona nelle giornate del 6, 7 e 8 giugno 2026. L'iniziativa rientra nel progetto Il Teatro del Mare, che da anni accompagna le attività di formazione teatrale all'interno della Casa di Reclusione di Gorgona.

Lo spettacolo, a cura di Gianfranco Pedullà, Chiara Migliorini e Francesco Giorgi, nasce da un percorso di scrittura teatrale condotto da Chiara Migliorini all'interno del laboratorio teatrale di Gorgona, con il coinvolgimento degli attori detenuti della Casa di Reclusione. Un attraversamento umano costruito su domande, conversazioni e suggestioni che hanno messo in relazione i partecipanti con lo spazio dell'isola, facendo emergere memorie, sogni, desideri, paure. Le fonti d'ispirazione sono le Città Invisibili di Italo Calvino e gli arcani maggiori dei Tarocchi, divenuti strumento creativo per dare forma a un viaggio interiore.

Il pubblico viene accompagnato da un personaggio-guida attraverso l'isola, in un percorso che attraversa le diverse sfaccettature emotive della condizione umana: un ciclo che si apre e si chiude, in cui ognuno è chiamato in causa attraverso domande e riflessioni. Un viaggio in cui ci si può trovare o perdere, ma da cui si esce comunque trasformati. La regia è di Gianfranco Pedullà, le musiche originali sono firmate da Francesco Giorgi, in scena con gli attori detenuti che hanno preso parte al laboratorio.

Come partecipare La giornata prevede partenza in motonave dal Porto di Livorno alle ore 8.00, spettacolo itinerante sull'isola, pranzo al sacco a cura di ciascun partecipante e dialogo aperto con gli attori-detenuti e gli artisti del progetto. Rientro previsto a Livorno in serata.

Il costo di partecipazione è di 45 € a persona (35 € per i minori di 12 anni) onnicomprensivo di trasporto e spettacolo. I posti sono limitati.

Per prenotarsi è necessario scrivere a teatrocarcere.tparte@gmail.com indicando la data prescelta (6, 7 o 8 giugno) e inviando, per ciascun partecipante: nome e cognome, luogo e data di nascita, recapito telefonico ed email, foto fronte/retro del documento d'identità. La prenotazione si intende confermata solo dopo risposta via email da parte della Compagnia; il pagamento andrà effettuato successivamente, sulle coordinate IBAN che verranno comunicate in fase di conferma.

Qui informazioni in più: https://teatropopolaredarte.it/il-teatro-del-mare-la-citta-invisibile/