Assalto notturno alla sede livornese del Caf Cgil

Nella notte fra martedì 28 e mercoledì 29 aprile, a Livorno ignoti sono entrati nel Caf Cgil di via Mastacchi e hanno messo tutto a soqquadro. Si parla di un vero e proprio assalto, la sede è stata inondata da spazzatura e le persone hanno bevuto e fumato all'interno.

Il Partito della Rifondazione Comunista esprime piena solidarietà alla CGIL di Livorno: "È l'ennesimo segnale di una situazione cittadina che si va deteriorando, dopo i danneggiamenti che nei mesi scorsi hanno colpito altre realtà associative del territorio. È odioso colpire chi, come CGIL, rappresenta lavoratrici e lavoratori e agisce per la difesa e l'avanzamento dei diritti sociali ed economici di tutti. Colpire la CGIL, come è stato colpire le associazioni di via Terreni, significa colpire un presidio democratico e uno strumento fondamentale di tutela sociale. Pensiamo che serva una risposta ferma e unitaria: difesa degli spazi democratici, rilancio di politiche pubbliche che riducano le disuguaglianze e restituiscano prospettive reali. Rifondazione Comunista è al fianco della CGIL e di tutte le realtà colpite, per difendere insieme diritti, partecipazione e convivenza civile".

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