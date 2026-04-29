Azienda pisana nei guai per insolvenza: sequestrata anche una villa sul Garda

Cronaca Pisa
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È nei guai una società pisana operante nella distribuzione di prodotti farmaceutici, in particolare di un collirio. Secondo quanto ricostruito dalla guardia di finanza l’azienda versava da tempo in una situazione di grave insolvenza, con un’esposizione debitoria superiore ai 4 milioni di euro tra debiti tributari, previdenziali e verso fornitori. Gli investigatori ritengono che l’amministratore, anziché avviare tempestivamente una procedura concorsuale, avrebbe messo in atto una strategia finalizzata a sottrarre risorse economiche, aggravando il danno nei confronti dei creditori.

Al termine degli accertamenti, è stato eseguito un sequestro preventivo disposto dal Tribunale di Pisa. Il provvedimento riguarda una villa di 17 vani situata a Gardone Riviera, in provincia di Brescia, per un valore stimato fino a 720mila euro. Secondo gli inquirenti, l’immobile sarebbe riconducibile a operazioni distrattive effettuate a danno della massa creditoria della società.

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