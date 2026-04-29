Borgo&Musica torna a Certaldo Alto per la sua terza edizione

Domenica 17 maggio 2026 Certaldo Alto ospiterà la terza edizione di Borgo&Musica, una giornata interamente dedicata alla musica dal vivo, alla socialità e alla valorizzazione del borgo medievale attraverso concerti, spettacoli, attività culturali e partecipazione del territorio.

L’evento è promosso dall’associazione Ritmi e Radici APS e si svolge con il patrocinio del Comune di Certaldo.

L’evento si svilupperà dal primo pomeriggio fino alla sera, trasformando il borgo in un palcoscenico diffuso capace di accogliere artisti, band, performer, realtà associative locali e pubblico in un’atmosfera conviviale e partecipata. Accanto alla musica dal vivo, il programma prevede momenti di incontro, mostre, iniziative culturali e stand gastronomici, con l’obiettivo di offrire un’esperienza ampia e accessibile, capace di coniugare intrattenimento e valorizzazione del territorio.

Nel corso delle precedenti edizioni, Borgo&Musica si è affermato come uno degli appuntamenti più attesi della stagione, grazie alla capacità di animare Certaldo Alto e richiamare un ampio pubblico di cittadini, visitatori e appassionati. Anche sul piano digitale, l’evento ha registrato una significativa attenzione, confermando la crescita di un progetto sempre più riconoscibile e partecipato.

Per questa terza edizione, l’obiettivo è consolidare e sviluppare ulteriormente l’iniziativa, migliorando la qualità dell’esperienza proposta e rafforzando il legame tra musica, borgo e comunità.

Per motivi organizzativi e di gestione degli spazi, l’accesso al borgo durante l’evento sarà regolato nel rispetto della capienza massima consentita, al fine di garantire uno svolgimento ordinato e una fruizione ottimale della manifestazione

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa