In più di cento al percorso formativo per una nuova 'Educativa Scolastica' al C'Art

Oltre cento persone tra educatori/trici, docenti e assistenti sociali hanno partecipato alla prima giornata del percorso formativo ‘Dalla diagnosi al funzionamento’. Il ciclo di incontri, organizzati dal Consorzio COeSO Empoli e dalle cooperative Geos e Indaco, con il supporto scientifico di Edizioni Centro Studi Erickson e della Fondazione Scuola e Ricerca Dario Ianes ETS e la collaborazione dei Comuni di Castelfiorentino, Certaldo e Montelupo Fiorentino, fa parte di un percorso inserito nelle nuove gare di assistenza all’autonomia e alla comunicazione dei tre Comuni, che si propone di contribuire, nei prossimi tre anni, a qualificare sempre di più il servizio e le professionalità di chi vi lavora.

Ad aprire il percorso martedì 28 aprile al Teatro C’Art di Castelfiorentino è stato Dario Ianes, già Professore di Pedagogia dell'Inclusione, co-fondatore Edizioni Centro Studi Erickson e Presidente della Fondazione Scuola e Ricerca, insieme a Benedetta Zagni, Psicologa dello Sviluppo e dell'Educazione, Direttrice Fondazione Scuola e Ricerca.

Le varie figure professionali si sono impegnate per il “cambio di paradigma”, necessario, secondo Ianes, per “superare il modello uno ad uno alunno-educatore, che non è inclusivo”.

L’incontro, al quale hanno partecipato anche Aglaia Viviani, Romina Renzi e Marta Longaresi, assessore alla scuola dei tre comuni coinvolti, è stato centrato sulla co-progettazione educativa, fondamentale per superare la frammentazione degli interventi.

“Il baricentro del nostro lavoro è il contesto, non la persona – hanno sottolineato Ianes e Zagni – Questo è il grande cambiamento che ci attende. Lavorare sul contesto significa agire su vari livelli, moltiplicare le risorse di cui la classe dispone, a partire dai compagni stessi e attivare le relazioni tra loro”.

Attraverso un’attività di gruppo le persone partecipanti hanno infatti lavorato su come il contesto possa migliorare l'inclusione. “Inutile - hanno aggiunto gli esperti - imparare un sacco di cose: se nessuno mi invita al suo compleanno non mi sentirò mai parte del gruppo”.

Al Teatro C’Art (in Via G. Brodolini 9) si svolgeranno anche i prossimi due eventi del percorso, previsti per il 6 e il 20 maggio dalle 16.45 alle 19.15. Con Sofia Cramerotti, Psicologa dell'Educazione e Pedagogista, Ricercatrice Senior Fondazione Scuola e Ricerca, si punterà al consolidamento dell'alleanza educativa e all'applicazione pratica del PEI (Piano Educativo Individualizzato) su base ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health). Attraverso un’osservazione accurata dei contesti di vita, si lavorerà per co-progettare interventi didattici rispondenti ai reali bisogni dell'alunna e dell’alunno in difficoltà.

Il Percorso è accreditato al Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) e all’Ordine degli Assistenti Sociali della Toscana (OAST). La formazione è gratuita e con posti limitati, previa iscrizione all’indirizzo email candidature@coesoempoli.it

Fonte: Ufficio stampa