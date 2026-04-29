Nuovo terremoto nel Pd Pisa: commissariata l’Unione comunale, nominato Nico Stumpo

Nuovo terremoto interno nel Partito Democratico pisano: a meno di un anno dal commissariamento della federazione provinciale, arriva anche quello dell’Unione comunale cittadina. A deciderlo è stato il segretario regionale Emiliano Fossi, che ha nominato il deputato Nico Stumpo come commissario.

La misura è stata adottata su richiesta del commissario provinciale Vinicio Peluffo, a fronte dell’impossibilità di trovare una sintesi interna, in particolare nell’area vicina alla segretaria Elly Schlein, per individuare una candidatura unitaria alla segreteria cittadina.

Alla base della decisione, un clima definito dallo stesso Peluffo come "di forte tensione politica" che non ha consentito "uno svolgimento sereno e condiviso del percorso congressuale". Il rischio, ha aggiunto, è quello di compromettere ulteriormente il congresso e di indebolire l’immagine pubblica del partito, già segnata da "dinamiche conflittuali" amplificate anche a livello mediatico.

Nel tentativo di sbloccare l’impasse, i vertici nazionali avevano indicato la candidatura del costituzionalista Andrea Pertici, considerato vicino a Schlein. Tuttavia, la proposta non ha trovato consenso unanime, incontrando resistenze interne che hanno di fatto fatto naufragare l’ipotesi.

Il congresso cittadino, già sospeso nei mesi scorsi tra polemiche regolamentari ed esposti incrociati, ripartirà dunque sotto la guida del nuovo commissario.

Secondo Fossi, si tratta di una scelta necessaria per ristabilire un percorso condiviso: "Stumpo avrà a disposizione il tempo necessario per ridare forza e centralità al partito, accompagnandolo verso una fase congressuale che auspichiamo possa essere la più unitaria e condivisa possibile". Il segretario regionale ha inoltre sottolineato come la decisione punti anche a "confermare un congresso unitario e vincere le prossime amministrative di Pisa".

Parole in linea con quelle di Peluffo, che ha ribadito l’obiettivo di "tutelare il confronto democratico, il rispetto delle regole e l’unità della nostra comunità politica", invitando tutte le componenti alla responsabilità: "Pisa ha bisogno di un Partito Democratico forte, credibile e unito".

Nel frattempo, sul fronte provinciale, salvo sorprese, si profila una possibile elezione unitaria di Giovanni Russo alla segreteria.

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