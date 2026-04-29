Due mesi ricchi di impegni per il gruppo infioratori di Fucecchio

La primavera è la stagione dei fiori, e lo sanno bene gli infioratori della Pro Loco di Fucecchio, che lo scorso fine settimana ad Argenta hanno inaugurato i due mesi più impegnativi dell'anno, con tanti eventi in programma in cui si apprestano a diffondere l'arte effimera dell'infiorata in giro per la penisola. Nel caso di Argenta, gli infioratori fucecchiesi sono stati chiamati a realizzare un quadro dedicato ai fiori e alla pace in occasione della tradizionale Festa dei fiori, che si è svolta lo scorso fine settimana. Il quadro ha raffigurato il volto di una donna dai cui occhi scendeva una lacrima, bandiera di pace, trasformandosi poi in una farfalla, a simboleggiare la speranza. L'opera, che ha riscosso molto successo, sia tra i visitatori che all'interno dell'amministrazione comunale, è stata realizzata da una squadra composta da molti giovani, coinvolgendo anche i bambini del paese. Adesso, sguardo già rivolto al prossimo fine settimana, quando il gruppo sarà impegnato a Cervaro (1/3 maggio), dove realizzerà un quadro ispirato alla città di Siena. Seguiranno le manifestazioni ad Arquata Scrivia (9/10 maggio), Montenero (15 maggio) Riparbella (23 maggio), Lido degli Estensi (31 maggio/1 giugno), Padova (12/13 giugno) e Roma (28/29 giugno).

Tra i tanti impegni, domenica 7 giugno tornerà come da tradizione l'infiorata del Corpus Domini per le vie del centro: quest'anno, per la prima volta, già dal 4 giugno saranno realizzati dei quadri dedicati a San Francesco e al Cantico delle Creature nei pressi dei monumenti storici, religiosi e culturali del territorio comunale. Chiunque volesse partecipare alla preparazione dei fiori o alla realizzazione dei quadri, può contattare la Pro Loco al numero 0571 242717 o via mail all'indirizzo info@prolocofucecchio.it

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa