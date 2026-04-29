Grande partecipazione al corso di formazione per l'apertura dell'emporio solidale Fucecchio-Cerreto Guidi

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Lunedì 27 aprile all'oratorio de La Calamita si è svolto il secondo di una serie di incontri di formazione tenuti da Caritas per i volontari

Lunedì 27 aprile all'oratorio de La Calamita si è svolto il secondo di una serie di incontri di formazione tenuti da Caritas per i volontari che si sono offerti di collaborare al progetto dell'Emporio Solidale Fucecchio/ Cerreto Guidi.
Trentadue volontari provenienti dai territori di Fucecchio e Cerreto sono una risposta molto importante da parte della popolazione. Tra di loro persone che si affacciano al volontariato per la prima volta insieme a vere e proprie "istituzioni" del mondo del sostegno, persone da sempre in prima fila nel sociale e pronte a condividere il loro immenso bagaglio di competenze ed esperienze. L'emporio, di prossima apertura, sarà gestito da Semplicemente Odv per la rete solidale di Fucecchio e per i Comuni di Fucecchio e Cerreto Guidi, che si doteranno così di un altro strumento, uno dei più preziosi, per sostenere chi è in difficoltà, eliminando gli sprechi in un contesto di relazione e cooperazione. "Una risposta del genere è garanzia della serietà e della produttività del progetto, che coinvolge associazioni, amministrazioni, Società della Salute, aziende, GDO, piccoli negozi e privati cittadini; non la sprecheremo, sarà un piacere metterla a frutto", dice la presidente di Semplicemente Odv Élia Mattioli.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa

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