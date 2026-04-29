Grande successo per 'Montopoli in Fiore'

L'evento, promosso dall'Associazione Arco di Castruccio, è stato possibile soprattutto per il grande impegno del gruppo Ragazze in fiore, che ha lavorato instancabilmente offrendo idee, sensibilità e una indiscussa e preziosa collaborazione artistica.

Si ringraziano il Comune per il patrocinio, la Sindaca e l'Amministrazione per il supporto, e tutti i soggetti che hanno reso possibile questa giornata: l'Auser, la Pro Loco, la Pubblica Assistenza, Maffei estintori, la compagnia teatrale Passepartout, la Fondazione Santa Marta, l'Università Popolare Ignazio Donati, il Museo Civico, i proprietari dei meravigliosi giardini aperti alle visite, le cartolerie che hanno offerto i premi per l'estemporanea di pittura, i pittori di Egolart, la Ruzzola e lo chef Gilberto Rossi per aver partecipato proponendoci un dessert legato ai fiori, il circolo Santo Stefano dove si è parlato del libro “Il Giardino di Varramista” del prof. Magnani, il Duo Cronopio con Musica fino all'ultimo fiore, la protagonista della performance della cerimonia del the, Letizia del Magro, e la Fatafoglia per la sua esibizione con l'Arpa, tutti i nostri sponsor e tutti coloro che, a vario titolo, hanno collaborato in sinergia per la riuscita dell'evento.

Un ringraziamento speciale va alla giuria dell'Estemporanea per i ragazzi – i pittori Aldo Filippi, Carla Daini e Lorenzo Terreni – per la competenza e la disponibilità.

È impossibile nominare uno ad uno tutti i protagonisti di questa riuscita festa collettiva, ma a ciascuno va il nostro grazie sincero.

Montopoli in Fiore si è confermata una giornata straordinaria, capace di unire bellezza, partecipazione e identità, restituendo al nostro borgo un'immagine viva, accogliente e profondamente condivisa.

Le migliaia di visitatori che hanno animato Montopoli testimoniano il valore di un evento capace di valorizzare il territorio, gli artigiani, i commercianti e le tante espressioni culturali e artistiche che lo rendono unico.

In una giornata luminosa e intensa, Montopoli ha mostrato il meglio di sé: un borgo che, già ricco di storia e bellezza, è diventato ancora più vivo grazie all'impegno condiviso e alla forza di una comunità che sa mettersi in gioco e fare rete.

A tutti, davvero, il nostro grazie!

Associazione Culturale Arco di Castruccio

Notizie correlate