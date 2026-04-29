In scena 'Sing' al teatro della Misericordia di Vinci

Sabato 9 maggio alle ore 21 e Domenica 10 maggio alle 17:30 al Teatro della Misericordia di Vinci, andrà in scena “Sing”, un musical scritto e diretto da Camilla Ferri, liberamente ispirato all’omonimo film di animazione. Il Centro di Formazione e Cultura musicale di Vinci, con il patrocinio del Comune di Vinci, è lieto di presentare lo spettacolo conclusivo del Corso di Musical.

8 donne daranno vita ad altrettanti personaggi, che vi divertiranno e vi emozioneranno. Riuscirà Miss Moon a salvare il suo teatro, per scoprirlo dovrete venire a vedere di persona, vi assicuriamo che rimarrete di stucco.

Prenotate il vostro posto in platea al 348 273 7140⁩

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