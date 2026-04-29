La Regione approva le domande per interventi di miglioramento delle pinete litoranee

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(foto d'archivio)

Con un apposito decreto dirigenziale la Regione Toscana ha approvato l’elenco delle domande ammissibili per il recupero e il miglioramento delle pinete litoranee. “Si tratta – spiegano il presidente Eugenio Giani e l’assessore regionale ad economia, turismo e politiche agricole, Leonardo Marras – di un provvedimento che si inserisce nel programma di attuazione della strategia forestale nazionale, del quale la Toscana rappresenta una parte rilevante. E' il secondo intervento che si prefigge il miglioramento delle pinete litoranee: il primo destinato ai soli soggetti pubblici, questa seconda edizione anche ai soggetti privati.

Finanzieremo interventi importanti di miglioramento del nostro patrimonio boschivo, dai decespugliamenti al taglio delle piante malate, alle ripiantumazioni fino a piccoli interventi di consolidamento delle aree dunali adiacenti alle pinete. E tutto questo avrà ricadute positive non soltanto sulla salute delle pinete costiere, ma anche sulla loro fruizione da parte di visitatori e turisti.

In seguito alle verifiche su ogni singola domanda, potranno essere coperti fino alla totalità dei costi sostenibili e fino al raggiungimento del budget totale che è pari a 1.275.452 milioni di euro. Ciascun beneficiario singolo potrà contare fino ad un massimo di 100.000 euro che diventano 180.000 nel caso di soggetti pubblici. Le domande che attualmente sono state classificate come potenzialmente finanziabili sono le prime 14, mentre le successive 6 risultano non finanziabili per carenza di risorse

Fonte: Regione Toscana

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