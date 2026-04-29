'La salvezza compie passi piccoli', a Castelfiorentino la presentazione della raccolta poetica di Tamara Vitan

Una raccolta di poesie rivolta alla “parte fragile che non conosce la strada, che tiene gli occhi chiusi” di fronte all’idea di un male incurabile; ma che, allo stesso tempo, è alla ricerca di “tracce, segni in qualcosa di più alto”. Con queste parole Tamara Vitan invita alla lettura del libro “La Salvezza compie passi piccoli”, che sarà presentato nel giardino della Biblioteca Comunale “Vallesiana” giovedì 7 maggio, ore 17.00.

Alla serata, che sarà introdotta dall’Assessore alla Cultura, Franco Spina, interverrà la poetessa Annalisa Ciampalini, oltre naturalmente l’autrice della raccolta, che come ha ricordato lei stessa è scaturita da alcune sensazioni provocate da un “verdetto terribile”, la malattia di una persona amica, e dalla volontà di “voler camminare insieme a lei dentro a questa consapevolezza, tenerla per mano, accompagnarla”.

“Mi piacerebbe – ha osservato di recente Tamara Vitan - che in questo libro ognuno potesse trovare qualcosa che possa arrivare fin “dentro le ossa” della fragilità che condividiamo tutti in questo mondo, che questa condizione che ci accomuna possa fare da leva per sentire e percepire di più la vita nella sua meraviglia”

Tamara Vitan, che vive a Castelfiorentino, frequenta la scuola di poesia fondata da Massimiliano Bardotti e ha già pubblicato diverse raccolte. Affascinata dalle religioni, è convinta che la poesia possa fare da ponte tra il miracolo della vita e il mistero della morte.

“Una raccolta di versi struggente – osserva l’Assessore alla Cultura, Franco Spina – che sono anche il riflesso di una testimonianza toccante, dove l’angoscia per il futuro rimane quasi appesa a un filo di speranza, alla vita, alla voglia di cogliere l’attimo e di apprezzare la meraviglia del mondo che ci circonda. Ringrazio Tamara, nostra concittadina, per aver offerto alla popolazione l’opportunità di presentare questo libro, che conferma non solo la vitalità culturale ma anche la sensibilità poetica della nostra comunità”

In caso di pioggia, la presentazione del volume si terrà presso il Fondo Antico della Biblioteca

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio Stampa

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