Misericordia di San Miniato Basso, rinnovate le cariche: confermato Mancini Governatore

Rinnovate le cariche della Fraternita di Misericordia di San Miniato Basso: Alessandro Mancini confermato Governatore dopo le votazioni
Si sono svolte il 19 aprile 2026 le votazioni per il rinnovo delle cariche sociali della Fraternita di Misericordia di San Miniato Basso ODV, uno dei principali punti di riferimento del territorio nel settore del volontariato e dell’assistenza.
Al termine delle operazioni elettorali, è stato confermato nella carica di Governatore l’architetto Alessandro Mancini. L’esito delle votazioni segna una linea di continuità nella gestione dell’ente, impegnato quotidianamente in attività socio-sanitarie, servizi di emergenza e supporto alla comunità locale.
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