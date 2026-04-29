Misericordia di San Miniato Basso, rinnovate le cariche: confermato Mancini Governatore

Attualità San Miniato
Condividi su:
Leggi su mobile

Rinnovate le cariche della Fraternita di Misericordia di San Miniato Basso: Alessandro Mancini confermato Governatore dopo le votazioni

Si sono svolte il 19 aprile 2026 le votazioni per il rinnovo delle cariche sociali della Fraternita di Misericordia di San Miniato Basso ODV, uno dei principali punti di riferimento del territorio nel settore del volontariato e dell’assistenza.

Al termine delle operazioni elettorali, è stato confermato nella carica di Governatore l’architetto Alessandro Mancini. L’esito delle votazioni segna una linea di continuità nella gestione dell’ente, impegnato quotidianamente in attività socio-sanitarie, servizi di emergenza e supporto alla comunità locale.

Notizie correlate

San Miniato
Attualità
28 Aprile 2026

Centro di Ascolto Sanitario, presentato il nuovo progetto per sostenere le fragilità

Un nuovo presidio di prossimità per intercettare i bisogni sanitari e sociali del territorio e offrire ascolto, orientamento e accompagnamento alle persone più fragili. È questo l’obiettivo del Centro di Ascolto [...]

San Miniato
Attualità
28 Aprile 2026

Storie di resistenza al Museo della Memoria: libro e reading teatrale

Storie di memoria civile e Resistenza: nell'ambito del calendario promosso dal Comune di San Miniato per il periodo del 25 aprile, il Museo della Memoria insieme a CoopCulture ospita un doppio appuntamento. Giovedì 30 [...]

San Miniato
Attualità
28 Aprile 2026

Via le sostanze controverse dalla pelle: il progetto di ricerca da San Miniato

Nel settore della concia vegetale, la ricerca e l’innovazione giocano un ruolo fondamentale nel coniugare qualità, estetica e sostenibilità. Conceria La Scarpa, in collaborazione con Silvateam S.p.A., ha recentemente portato [...]



Tutte le notizie di San Miniato

<< Indietro

torna a inizio pagina