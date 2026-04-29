Non ce l'ha fatta l'uomo schiacciato da una betoniera a Castelfiorentino

È deceduto l'uomo travolto da una betoniera pochi giorni fa a Mellicciano, tra Castelfiorentino e San Miniato. Aveva 51 anni ed era di origini albanesi. Stava lavorando in un'azienda agricola in via di Mellicciano quando, per motivi da chiarire, è stato colpito da una betoniera. L'uomo è stato soccorso subito e portato in ospedale a Careggi, dove è morto nella giornata di oggi, mercoledì 29 aprile.
Indagini sono in corso da parte del carabinieri per chiarire cause e responsabilità dell’incidente. Sul posto due giorni fa, oltre ai militari e ai soccorsi, è intervenuto anche personale della prevenzione degli infortuni sul lavoro.
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