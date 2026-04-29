Uccise la moglie in strada a Barga: confermato l'ergastolo

Cronaca Barga
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Il Palazzo di Giustizia di Firenze (foto gonews.it)

La Corte d'assise d'appello di Firenze ha confermato la condanna all'ergastolo per Vittorio Pescaglini. L'uomo, ora 59enne, uccise per strada la moglie Maria Batista Ferreira nel febbraio 2024. I fatti avvennero a Fornaci di Barga: la donna, 51 anni di origine brasiliane, fu colpita con diverse coltellate, davanti all'albergo dove si era trasferita.

La Corte ha confermato la provvisionale di 80mila euro a favore di ciascuno dei due figli che Ferreira aveva avuto da precedenti relazioni. Il pg aveva chiesto per Pescaglini la conferma della pena inflitta in primo grado dalla Corte d'assise di Lucca.

I coniugi, secondo quanti ricostruito, avevano deciso di separarsi consensualmente. All'udienza in cui dovevano essere definiti gli ultimi accordi lei non si presentò. Pescaglini, secondo quanto ricostruito, fissò un appuntamento con la donna davanti all'albergo e la uccise dopo una lite, poi andò dai carabinieri.

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