Premio Firenze Online, la premiazione del concorso di musica e danza della Asd Harmonia

È tutto pronto per la premiazione del Concorso Internazionale di Musica e Danza «Città Metropolitana Firenze Online» 2025-2026, giunto alla IV edizione. L'evento è promosso dalla Asd Harmonia Musica e Danza, con la partecipazione del Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni di Empoli e il patrocinio di Città Metropolitana di Firenze e Comune di Empoli.

Venerdì 1 maggio alle ore 21 sulle emittenti locali Canale 50 e Canale 88 andrà in onda la serata di premiazione avvenuta al Cenacolo degli Agostiniani con l'incoronazione dei migliori artisti, suddivisi in categorie per musica e danza tra bambini (fino ai 12 anni), ragazzi (13-17 anni) e adulti (dai 18 anni). Premiata anche la categoria speciale per le esecuzioni o le coreografie sulle musiche composte da un cittadino empolese che ha fatto la storia, Ferruccio Busoni.

Il concorso, rivolto a solisti, gruppi, compositori di musica e coreografi di danza, ha raccolto oltre 300 iscrizioni, tra cui anche partecipazioni da Buenos Aires, Parigi, dalla Georgia. È stata un'occasione unica per esprimere il proprio talento a livello internazionale con un montepremi di alto valore, assegnati da una giuria di esperti professionisti.

I presidenti di giuria sono, per il settore danza, Jean Paul Puech, étoile e solista dei teatri di Rouen, Münster, Berlin, München, Strasbourg, Opéra de Paris; mentre per il settore musicale Marco Soldaini, docente e presidente del Centro Attività Musicali di Empoli, laureato al Conservatorio Mascagni di Livorno.

Non resta che attendere la presentazione della serata finale. È possibile vedere tutte le esibizioni candidate sul canale YouTube del Premio: https://www.youtube.com/@concorsofirenzeonline.

Le esibizioni dei vincitori dal vivo saranno presentate al Galà dei Premiati in due occasioni: a Villa Demidoff di Firenze il prossimo mercoledì 20 giugno e al Palazzo delle Esposizioni di Empoli a novembre 2026

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

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