Pubblicato avviso per un rappresentante del Comune di Fucecchio nel Cda di ASEV

Il Comune di Fucecchio informa che è stato pubblicato un avviso per la designazione di un proprio rappresentante nel Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia per lo Sviluppo dell’Empolese Valdelsa (ASEV).
L’incarico, della durata di tre anni e non retribuito, è rivolto a candidati in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Gli interessati potranno presentare la propria autocandidatura entro le ore 12:00 del 6 maggio 2026.
La domanda dovrà essere composta da: autocandidatura firmata, dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità e inconferibilità e curriculum vitae.
Le candidature potranno essere presentate tramite posta elettronica certificata all’indirizzo comune.fucecchio@postacert.toscana.it oppure consegnate a mano all’Ufficio Protocollo del Comune (Via La Marmora 34), entro la scadenza indicata.
Tutti i dettagli e la modulistica sono disponibili sul sito istituzionale del Comune.
Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa
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