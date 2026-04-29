Riaperta la Statale 68 a Montecatini Val di Cecina dopo sversamento di soda caustica

È stata riaperta nella mattinata del 29 aprile la strada statale 68, chiusa dal pomeriggio precedente a causa di un incidente che ha coinvolto un’autocisterna con conseguente sversamento di soda caustica.

La circolazione è tornata regolare dopo una notte di interventi intensi da parte delle squadre di emergenza. A darne notizia è stato il sindaco Francesco Auriemma, che ha sottolineato l’efficacia del coordinamento tra i vari enti coinvolti.

"Il ripristino di questa fondamentale arteria in tempi così rapidi è stato possibile solo grazie a un impegno collettivo straordinario" ha dichiarato, ringraziando tutte le squadre intervenute che hanno operato "ininterrottamente per tutta la notte sul luogo dell'incidente, con professionalità e spirito di sacrificio".

Sul posto hanno lavorato Anas, vigili del fuoco, carabinieri e tecnici Arpat, impegnati nel monitoraggio ambientale e nella gestione dello sversamento, insieme al personale del Comune e dell’Unione Montana, oltre alle associazioni di volontariato per il supporto logistico.

Il primo cittadino ha definito l’emergenza "una notte complessa", evidenziando come la collaborazione tra istituzioni e volontari abbia garantito una rapida soluzione: "È in momenti come questo che la forza della nostra comunità e l'efficienza dei soccorsi fanno la differenza"

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