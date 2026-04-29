"Sport e solidarietà", premiata la squadra di calcio paralimpica dell'Asd Corazzano

Sport San Miniato
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Il riconoscimento nell'ambito dell'evento del Comune "Sportivo dell'Anno". Presidente Bartolomeo: "Conferma del valore sportivo, umano e sociale del progetto"

Si è svolta all’Auditorium Crédit Agricole di San Miniato la manifestazione "Sportivo dell’Anno", una serata dedicata alla premiazione degli atleti e delle atlete sanminiatesi che si sono particolarmente distinti nel 2025. La manifestazione, organizzata dal Comune di San Miniato – nello specifico dall’assessorato allo Sport guidato da Elena Maggiorelli – in collaborazione con la Consulta dello Sport e l’associazione Sport & Solidarietà, è giunta alla XIV edizione e rappresenta un momento importante per celebrare lo sport e i suoi protagonisti sul territorio.

Nel corso della serata sono stati consegnati riconoscimenti ad atleti, atlete, società sportive, volontari, volontarie e dirigenti che, nel 2025, si sono particolarmente distinti.

Durante la manifestazione è stato assegnato anche il premio speciale "Sport e Solidarietà", consegnato dal presidente dell’associazione, Ivano Leoni, all’ASD Corazzano – Casa Verde, con la seguente motivazione: "Per l’impegno, lo spirito di inclusione e la profonda passione dimostrati".

"Desideriamo esprimere il nostro più sincero ringraziamento per il prestigioso riconoscimento assegnato alla squadra di calcio paralimpica del Corazzano dal Comune di San Miniato e dalla Consulta – afferma il presidente dell’ASD Corazzano, Massimo Bartolomeo –. Questo premio rappresenta per noi non solo un motivo di grande orgoglio, ma anche la conferma del valore sportivo, umano e sociale di un progetto nato proprio quest’anno e già capace di lasciare un segno importante.

Un ringraziamento speciale va ai dirigenti che hanno seguito con dedizione e passione la squadra: Giacomo Crimi, Elisa Barani, Filippo Lotti e Vasco Matteucci. La loro presenza costante è stata fondamentale per la crescita del gruppo. Un sentito grazie all’allenatore Renzo Ulivieri, guida esperta e punto di riferimento per tutti gli atleti, e a Marzio Fiaschi, direttore sportivo, che insieme al mister ha creduto fortemente in questa realtà, rendendola possibile fin dal primo giorno. Un grazie anche a tutti i rappresentanti di Casa Verde, a partire dal presidente della Fondazione Stella Maris, Giuliano Maffei, alla direttrice Giovanna Sorrentino e, non ultimi, a tutti gli accompagnatori che si sono alternati, dandoci l’opportunità di condividere momenti preziosi con questi ragazzi "speciali". Infine, un ringraziamento agli sponsor che hanno contribuito al campionato: Azienda Speciale Farmacie San Miniato, Ve.car, Conceria Valori e Dermacolor.

Questo riconoscimento appartiene a tutta la squadra: agli atleti, allo staff e a chiunque abbia contribuito, con impegno e cuore, a costruire questa bellissima esperienza sportiva e umana".

"Rivivere lo sport attraverso i loro occhi ti riporta subito al suo senso più autentico: entusiasmo, allegria, voglia di fare – scrive Marco Taddei, operatore di Casa Verde, che insieme al tecnico Irene Isola ha seguito la squadra. Quello che colpisce davvero non è solo ciò che questi ragazzi riescono a fare, ma ciò che riescono a esprimere: capacità che restano nascoste finché non trovano il contesto giusto per emergere. E quando succede, sorprendono tutti.

Durante l’anno è nato qualcosa che va oltre lo sport. Si sono creati legami veri, relazioni costruite allenamento dopo allenamento, partita dopo partita. E questo vale più di qualsiasi risultato.

Per questo è giusto ringraziare chi ha reso possibile tutto questo: la società, che ha scelto di includere davvero, non solo di accogliere; i mister Vasco e Renzo, così come li chiamano i ragazzi, che si sono messi in gioco in prima persona, creando un rapporto sincero con i nostri giocatori speciali. Non è una cosa scontata e, proprio per questo, ha un grande valore. E poi grazie ai ragazzi di Casa Verde, che con la loro presenza hanno dato senso a tutto questo, ricordandoci che lo sport, quando è fatto bene, è uno spazio in cui ognuno può esprimersi a modo suo.

Oggi non stiamo premiando solo un progetto sportivo, ma qualcosa di più: un’idea di comunità che funziona e che vale la pena portare avanti".

Fonte: Ufficio stampa

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