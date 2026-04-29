Vinci Trekking 2026, oltre 300 partecipanti e un nuovo defibrillatore (DAE) a Sant’Amato

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Si è conclusa con grande successo la quarta edizione del Vinci Trekking 2026, svoltasi il 12 aprile tra le colline di Vinci

Si è conclusa con grande successo la quarta edizione del Vinci Trekking 2026, svoltasi il 12 aprile nella splendida cornice di Sant’Amato, tra le colline di Vinci.

L’evento, organizzato dalla Gumasio ASD di Empoli, ha confermato la costante crescita della manifestazione, registrando oltre 300 iscritti e una grande partecipazione di famiglie, appassionati di trekking e sportivi. Una giornata all’insegna dello sport, della natura e della condivisione, lungo i suggestivi percorsi del territorio vinciano.

Fondamentale, anche quest’anno, il sostegno dei numerosi sponsor che hanno creduto nei valori della manifestazione e reso possibile la realizzazione dell’evento.

 

Nel corso della giornata è stato inoltre inaugurato il secondo DAE (defibrillatore) installato a Sant’Amato, alla presenza delle autorità comunali e del Sindaco di Vinci.

L’iniziativa rientra nel progetto “DAE per la Comunità”, promosso da La Fabbrica dei Colori e Gumasio ASD, nato per sviluppare un percorso di cardioprotezione territoriale e per ricordare il socio fondatore Renzo Busoni.

Grazie al ricavato dell’edizione 2026 e al contributo di sponsor e partecipanti, sarà possibile acquistare cinque nuovi defibrillatori da installare sul territorio.

Un risultato che rende orgogliosa tutta l’associazione e dimostra come, attraverso collaborazione e solidarietà, si possano realizzare progetti concreti a beneficio della comunità.

Il Gumasio ASD ringrazia tutti i soci dell’associazione, i volontari, gli sponsor, il Comune di Vinci e tutte le persone che hanno partecipato alla manifestazione.

Appuntamento al prossimo anno per una nuova edizione ancora più bella e partecipata

Fonte: Ufficio Stampa

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