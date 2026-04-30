Anelli scomparsi in ospedale a Empoli, l'Asl: "Massima attenzione su quanto segnalato"

"Da una prima ricognizione effettuata dalla Direzione medica di presidio, gli effetti personali registrati e riconsegnati risultano costituiti da un mazzo di chiavi, restituito al figlio del paziente. Al momento - in base alla documentazione disponibile attualmente (la direzione medica si riserva di sentire il personale in servizio al momento della riconsegna) - non risultano ulteriori contestazioni formalizzate al presidio. Considerata la segnalazione emersa, sarà comunque avviato un approfondimento interno per ricostruire ogni passaggio e verificare quanto rappresentato. Esprimiamo rammarico per una vicenda che coinvolge una famiglia in un momento di dolore e confermiamo piena disponibilità a collaborare per ogni utile accertamento", così l'Asl Toscana Centro in merito alla denuncia dei familiari di un anziano, deceduto per cause naturali all'ospedale di Empoli, sulla scomparsa di due anelli che l'uomo avrebbe portato sulle dita della mano.

Fonte: Ausl Toscana Centro