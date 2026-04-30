Anelli scomparsi in ospedale a Empoli, l'Asl: "Sarà fatto un approfondimento interno"

Il caso degli anelli scomparsi a Empoli ha tenuto banco nella giornata di mercoledì 29 aprile. Il signor Donato Spallone, 86 anni, è deceduto al San Giuseppe e la famiglia non trova più gli anelli dell'uomo, considerati di alto valore affettivo. I familiari hanno lanciato un appello al quale ha risposto l'Asl Toscana Centro con la seguente nota.

«Da una prima ricognizione effettuata dalla Direzione medica di presidio, gli effetti personali registrati e riconsegnati risultano costituiti da un mazzo di chiavi, restituito al figlio del paziente. Al momento - in base alla documentazione disponibile attualmente (la direzione medica si riserva di sentire il personale in servizio al momento della riconsegna) - non risultano ulteriori contestazioni formalizzate al presidio. Considerata la segnalazione emersa, sarà comunque avviato un approfondimento interno per ricostruire ogni passaggio e verificare quanto rappresentato. Esprimiamo rammarico per una vicenda che coinvolge una famiglia in un momento di dolore e confermiamo piena disponibilità a collaborare per ogni utile accertamento».