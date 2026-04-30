Va in pensione Antonella Strozzalupi, 'anima' della cultura a Santa Croce sull'Arno. Dipendente comunale di lungo corso, responsabile dell’Ufficio Cultura, ex membro dello staff del sindaco ai tempi di Giulia Deidda, è la figura con cui tanti e tante hanno identificato la biblioteca Adrio Puccini nel corso degli anni.

Ha lavorato con adulti, scuole, bambini, bambine. Ha coordinato i vari direttori di Villa Pacchiani e seguito da vicino il percorso della residenza del Teatro Verdi, facendo pure l'attrice.

Queste le parole con cui l'ex sindaca Giulia Deidda ha celebrato il pensionamento di Antonella Strozzalupi: "Ci sono persone che, più che lavorare in un Comune, ne diventano parte dell’anima. Antonella è una delle dipendenti più storiche, responsabile dell’Ufficio Cultura e, durante il mio mandato da sindaca, anche dello staff. Ma definirla solo attraverso i ruoli sarebbe riduttivo. È stata un’instancabile lavoratrice, una vera fucina di idee, una di quelle persone che non si fermano mai al “compito”, ma che cercano sempre di costruire qualcosa in più. È stata una collega disponibile, collaborativa con tutti: con gli altri dipendenti, con i diversi settori del Comune, con il mondo dell’associazionismo tutto. E nei momenti più difficili non si è mai tirata indietro. Durante il Covid e nelle varie emergenze è stata in prima linea, offrendo non solo un supporto concreto e operativo, ma anche umano, vicino ai cittadini e di grande valore per tutta l’amministrazione. Mancherà al Comune, mancherà ai cittadini, e mancherà anche a me. Anche solo all’idea di non saperla più indaffarata tra mille cose, negli orari più impossibili, sempre con l’obiettivo di dare un buon servizio alla comunità".

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