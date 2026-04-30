Approvato il bilancio consuntivo di San Miniato, stanziati 4,8 milioni di euro per il territorio

Nel Consiglio comunale del 30 aprile, è stato approvato il bilancio consuntivo dell’esercizio 2025 e una variazione di bilancio per la sua parziale applicazione con 10 voti a favore (Partito Democratico e Noi per San Miniato), e 6 contrari (Forza Italia, Fratelli d'Italia, Filo Rosso e Gruppo Misto). Il risultato dell’esercizio del bilancio 2025 è di 4.876.418,81 euro spendibili per investimenti ed entro i limiti previsti dalle norme contabili, anche per spese correnti straordinarie. “Il Comune di San Miniato si distingue per l’attenzione alle entrate e l’efficienza dei sistemi di riscossione. Il Comune si distingue anche per efficienza nei pagamenti che avvengono di regola dieci giorni prima delle scadenze”, dichiara l’assessore al bilancio Giacomo Gozzini.

Nello specifico, nell’esercizio 2025, sono stati emessi e notificati 2.702 avvisi di accertamento IMU per un totale di 2.036.860 euro. Per effetto delle rateizzazioni tuttavia l’accertamento di bilancio è di 1.798.774 euro. Anche sul fronte della TARI l’attività di accertamento ha consentito di sterilizzare l’aumento delle tariffe, al contrario di quanto accaduto in molti altri Comuni (533 avvisi di accertamento per omessa dichiarazione e 414 per infedele dichiarazione per un importo complessivo di 1.976.928 euro). L’accertamento del gettito dall’addizionale IRPEF è di 2.700.000 euro ed è in costante aumento, nonostante l’innalzamento, da parte del Comune, della soglia di esenzione e l’invarianza delle aliquote.

Le entrate accertate da permessi a costruire sono pari a 1.461.084,85 euro e quelle da sanzioni del codice della strada ammontano a 666.471,81 euro. Le entrate per i servizi scolastici, comprensive di contributi regionali, sono 1.696.887 euro, a fronte di costi crescenti che sono sopportati dalla fiscalità generale per circa il 60 %. Gli utili da enti partecipati (Azienda Farmacie, Toscana Energia, Cerbaie) ammontano a 801.321,63 euro. La spesa di personale, nell’esercizio 2025, è stata di 6.128.466 euro, mentre sono state impegnate spese in conto capitale per investimenti sul territorio per 4.582.432,81 euro.

“Nello stesso consiglio in cui abbiamo liberato risorse, le abbiamo immediatamente applicate nella misura di 2.881.680,55 euro con una variazione di bilancio – dichiara il sindaco Simone Giglioli -. Adesso abbiamo la dotazione finanziaria per mettere subito in moto le necessarie manutenzioni straordinarie nei plessi scolastici, per avviare investimenti per la sicurezza idrogeologica, stradale e per il patrimonio di edilizia sociale. Acquisteremo nuovi arredi urbani e destineremo risorse agli impianti sportivi e ai cimiteri comunali”.

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio Stampa