Apri Empoli, ultimi giorni disponibili per i proprietari dei fondi sfitti per rispondere all'avviso

Mancano pochi giorni al 4 maggio 2026, quando alle ore 12.30 scadrà l'opportunità per i proprietari dei fondi sfitti di Empoli di aderire alla manifestazione di interesse al progetto Apri Empoli.

Con l'adesione da parte del proprietario, il Comune di Empoli, una volta valutati i fondi e approvato l'elenco di quelli idonei sulla base delle risorse a disposizione e sottoscritto il contratto di comodato d'uso gratuito fino al 30 settembre, effettuerà a proprie spese i lavori di manutenzione ordinaria per il ripristino del fondo stesso, provvedendo inoltre a intestarsi temporaneamente le utenze, al loro pagamento e alla pulizia del fondo.

I fondi così ripristinati potranno essere assegnati temporaneamente ad imprese che presenteranno un progetto di qualità per avvio di attività temporanee commerciali, artigianali e culturali.

Le vie interessate dal progetto sono: via del Giglio (da via Ridolfi a via Spartaco Lavagnini), via Spartaco Lavagnini (da via del Giglio a via della Noce), via della Noce, via Del Papa (da via della Noce a via Ridolfi), via del Gelsomino, via Ridolfi e piazza Farinata degli Uberti.

Alla scadenza del contratto il fondo tornerà al proprietario con tutte le migliorie apportate dal Comune.

Il bando e la modulistica è presente a questo link: https://www.comune.empoli.fi.it/Novita/Avvisi/Progetto-A.P.R.I.-EMPOLI-Avviso-di-manifestazione-d-interesse-per-il-riuso-temporaneo-di-fondi-sfitti-nel-centro-storico-del-Comune

Per chiarimenti e supporto per la compilazione del modulo di adesione contattare l'Ufficio Commercio: 0571757153 - suap@comune.empoli.fi.it

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa