Buongiorno oggi ringrazio Lellalella per questa buonissima ricetta i Bacetti al sapore di tiramisù. Gli ingredienti sono proprio quelli del tiramisù ma qui si creano delle palline con mascarpone, savoiardi tritate finemente, caffè, cacao amaro. Si mettono in frigo per qualche ora e poi si possono gustare in tutta la loro bontà, uno attira l'altro. Lellalella ha messo i bacetti dentro ai pirottini in carta. Ringrazio anche per le foto concesse

Bacetti al sapore di tiramisù

Ingredienti per 20 / 25 biscotti

250 g. di mascarpone

250 g. di savoiardi

80 g. di caffè ristretto

60 g. di zucchero

+ il cacao amaro in polvere q.b.

Preparazione

Iniziate con il ridurre in polvere i savoiardi, potete utilizzare il mixer e poi lasciateli da parte. In una ciotola mettete il caffè ristretto, lo zucchero, il mascarpone e iniziate ad amalgamare fino a quando non si formerà una crema, adesso potete aggiungete i biscotti in polvere e girate bene il tutto. Dopo iniziate a formare delle palline con le mani e passatele nel cacao amaro in polvere, mettete ogni pallina in un pirottino e poi in frigorifero per almeno due ore. Sono molto buoni come.

A seconda delle dimensioni delle palline la quantità cambia.

Lellalella

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