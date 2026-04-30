Casa della Comunità di Montespertoli: una rete completa di servizi sanitari e sociali per il territorio

La Casa della Comunità di Montespertoli è pienamente operativa e si conferma uno dei punti di riferimento della rete sanitaria e sociale dell'Empolese Valdarno Valdelsa. Insieme alla Casa della Comunità di Certaldo, alla quale in prospettiva si aggiungerà quella di Fucecchio, costituisce una struttura hub del nuovo modello di sanità di prossimità promosso dall'Ausl Toscana centro e dalla Società della Salute, con il pieno coinvolgimento dell'Amministrazione comunale.

Non un semplice poliambulatorio, ma un presidio aperto, riconoscibile e radicato nella vita quotidiana del territorio: un luogo dove medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, infermieri di famiglia e comunità, specialisti, fisioterapisti, logopedisti, ostetriche, assistenti sociali e personale amministrativo lavorano insieme per accompagnare il cittadino lungo tutto il percorso di cura.

“La Casa della Comunità di Montespertoli è il risultato di una collaborazione tra istituzioni sanitarie, sociali e amministrative che ha messo al centro le persone e il territorio – dichiara l’Assessora al sociale, Daniela Di Lorenzo –. Un luogo dove i cittadini trovano risposte vicine a casa, in modo coordinato e tempestivo e dove il Comune continuerà a investire insieme alla Società della Salute e all'Ausl Toscana centro”.

Oltre ai servizi previsti dal modello regionale, la Casa della Comunità di Montespertoli offre ai cittadini un'ampia gamma di prestazioni specialistiche. Sono infatti attivi:

- ambulatorio geriatrico

- ambulatorio di psichiatria

- ambulatorio urologico

- ambulatorio cardiologico

Sarà inoltre attivo il servizio di medico h24 ( PIR primo intervento rapido) che offre ai cittadini una risposta concreta ai bisogni di salute, giorno e notte (orario: 8-20 e poi dalle 20 la continuità assistenziale con il numero 116117).

A questi si aggiunge il servizio sociale dedicato alle persone con disabilità e alla non autosufficienza, presidio fondamentale per accompagnare gli utenti e le loro famiglie nei percorsi assistenziali più complessi, in stretto raccordo con i servizi sanitari della struttura.

Orari di accesso: PUA e ambulatorio infermieristico

Il Punto Unico di Accesso (PUA) è attivo dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e rappresenta il primo riferimento per i cittadini che hanno bisogno di orientamento, presa in carico o informazioni sui servizi sanitari e sociali. Attraverso il PUA è possibile accedere alla valutazione del bisogno e all'attivazione dei percorsi più adeguati, dal supporto occasionale alla presa in carico complessa.

L'ambulatorio infermieristico è aperto dalle ore 7.30 alle ore 19.00, garantendo una presenza estesa per medicazioni, prestazioni infermieristiche di base, prelievi programmati e supporto alla gestione delle patologie croniche, in coerenza con il modello dell'infermiere di famiglia e comunità.

Edificio B: uno spazio per la comunità grazie all'accordo con la Croce d'Oro

All'interno della Casa della Comunità trova posto anche un luogo dedicato all'incontro e alla formazione. Grazie a un accordo tra il Comune di Montespertoli e la Pubblica Assistenza Croce d'Oro, nell'edificio B sarà disponibile una sala conferenze e formazione che la Società della Salute potrà utilizzare per promuovere iniziative rivolte alla cittadinanza.

Uno spazio pensato per ospitare incontri di informazione e prevenzione, attività di promozione della medicina di iniziativa, momenti di confronto su salute, stili di vita e servizi territoriali. Un luogo di dialogo tra istituzioni, professionisti sanitari, associazioni e cittadini, pienamente coerente con la filosofia della Casa della Comunità: un presidio aperto, di prossimità, dove la salute si costruisce insieme.

La Casa della Comunità di Montespertoli si inserisce così nella rete integrata dell'Empolese Valdarno Valdelsa, collegata alle strutture spoke diffuse nei comuni e supportata dalle piattaforme digitali che assicurano continuità tra ospedale, territorio e domicilio. Un modello che il Comune di Montespertoli sostiene con convinzione, perché avvicina i servizi alle persone e rafforza il ruolo della comunità nella tutela della salute

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio Stampa

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