Centri estivi Empoli, al via il voucher di assistenza educativa

Al via il voucher di assistenza educativa: non un rimborso economico, ma ore di personale qualificato messo a disposizione dal Comune per accompagnare i bambini e le bambine con disabilità durante l’estate.

Il Comune di Empoli ha pubblicato un avviso per l’assegnazione di voucher “ad ore” di assistenza all’autonomia e alla comunicazione per bambine e bambini con disabilità che frequenteranno centri estivi non accreditati (“extra cartellone VerdeAzzurro”) nell’estate 2026.

Qua il link al bando.

Le domande devono essere presentate online dal 4 al 31 maggio 2026, corredate dalla documentazione richiesta.

Con questa misura, l’amministrazione comunale conferma il proprio impegno per l’inclusione e il benessere dei più giovani, sostenendo concretamente le famiglie e garantendo pari opportunità di partecipazione alle attività estive.

FOCUS - Il voucher non consiste in un contributo economico, ma in ore di assistenza educativa: sarà infatti il Comune a mettere a disposizione personale specializzato, tramite il proprio operatore affidatario, che affiancherà direttamente il minore nel centro estivo scelto dalla famiglia. Possono presentare domanda le famiglie residenti nel Comune di Empoli con figli e figlie con disabilità certificata ai sensi della Legge 104/1992, di età inferiore ai 18 anni, iscritti a un centro estivo nel periodo giugno–settembre 2026.

Il servizio potrà essere attivato per un massimo di 5 settimane, anche non consecutive, con un monte ore settimanale definito in base alle esigenze educative del minore. Le richieste saranno valutate dando priorità alle situazioni di maggiore gravità e in ordine cronologico di presentazione, fino a esaurimento delle risorse disponibili, pari a 25mila euro.

Per informazioni è possibile contattare il Settore Servizi alla Persona – U.O.C Servizi Educativi e Istruzione del Comune di Empoli, 0571 757060, oppure tramite email all’indirizzo scuola@comune.empoli.fi.it

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

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