Confermate per il 2026 le scuole IeFP triennali gratuite di Acconciatura e Sala Bar al Polo Formativo di Pescia

Doppia opportunità per i ragazzi dai 14 ai 18 anni (non compiuti al momento dell’iscrizione) per scegliere una formazione alternativa, pratica, più breve dell’offerta superiore tradizionale e con forte spinta all’ingresso nel mondo del lavoro grazie, anche, alla qualifica professionale 3EQF e alle 800 ore di stage in aziende del settore e del territorio.

DIVA6 – Operatore del benessere – Indirizzo Acconciatura

Se la passione è quella per l’hairstyling è proprio da qui che escono i futuri professionisti del settore. Con un piano didattico che affianca alla teoria un’ampia formazione pratica e laboratoriale, caratteristica distintiva delle nostre scuole.

Per tutte le info e per scaricare la domanda di iscrizione https://www.istruzionetriennale.it/corsi/diva6-acconciatura/

SABAR5 – Operatore della Ristorazione – Indirizzo Allestimento sala e somministrazione piatti e bevande

Se invece il tuo obiettivo è conoscere il mondo della ristorazione e farne la tua futura professione, questo è il percorso formativo giusto per acquisire tutte le competenze professionali necessarie.

Tutte le info https://www.per-corso.it/corsi/accademia-sa-bar/

Rivolte ai ragazzi dai 14 ai 17 anni (18 non compiuti al momento dell’iscrizione) in possesso di licenza media, le scuole triennali IeFP – Istruzione e Formazione Professionale – rilasciano agli studenti una Qualifica Professionale di III Livello che permette di presentarsi da subito e a pieno titolo nel mercato del lavoro, senza tuttavia precludere altre possibilità: alla fine del triennio, infatti, i ragazzi potranno anche iscriversi alla quarta superiore di un istituto professionale e quindi riprendere il percorso “tradizionale” fino al Diploma o ancora, seguire un percorso di quarta annualità IeFP per rafforzare le proprie competenze e ottenere un Diploma professionale di IV Livello.

I corsi sono interamente gratuiti in quanto finanziati con le risorse del POR FSE+ Toscana 2021-2027 e rientrano nell'ambito di Giovanisì (www.giovanisi.it), il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani.

Open day

Per conoscere da vicino le scuole, i docenti, i laboratori e i programmi didattici, sono previsti tre Open Day: venerdì 8 maggio, mercoledì 27 maggio (questo esclusivo per la scuola di acconciatura DIVA6) dalle 14 alle 17 e giovedì 11 giugno dalle 10 alle 13 presso il Polo Formativo Per-Corso Formatica scarl, in via Lucchese 198 Ponte all’Abate Pescia (PT). È possibile prenotare il proprio posto compilando l’apposito form presente nella pagina web dedicata cliccando qui o contattando la referente Federica Innocenti: 351.3995125 – innocenti@formatica.it

Iscrizioni

Possono iscriversi tutti i ragazzi ancora minorenni. Nello specifico: possono iscriversi tutti i ragazzi che hanno ottenuto la licenza media entro la prossima estate o comunque con meno di 18 anni che hanno concluso la scuola secondaria inferiore negli anni precedenti. In poche parole, anche chi in questo momento sta studiando in un istituto superiore o ha abbandonato gli studi, se ancora minorenne, può rilanciarsi in uno di questi percorsi.

Per informazioni e dettagli è possibile contattare Formatica se interessati a DIVA6 – Acconciatori; la referente, Federica Innocenti è raggiungibile al numero di telefono 351.3995125 o scrivendo a innocenti@formatica.it

Per SABAR5 – Ristorazione Sala Bar è possibile invece contattare la referente Martina Zipoli ai seguenti recapiti: tel. 392.9258337, zipoli@per-corso.it per l’Agenzia Per-corso.

La sede del Polo Formativo è Via Lucchese, 198 – loc. Ponte all’Abate – 51017 Pescia (Pt)