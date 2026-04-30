'Corti: Visioni di Genere', la rassegna alla Stanza Rossa di Castelfiorentino

Da venerdì 8 maggio prende il via alla “Stanza Rossa” (via IV Novembre) la rassegna “Corti: Visioni di genere”, vetrina preziosa per il cinema di genere italiano e per i suoi autori, in cui per tre venerdì (8,15 e 29 maggio, ore 21.15) ci sarà la possibilità di assistere alla proiezione di cinque cortometraggi del cinema di genere italiano (dall’horror al thriller, dal giallo al fantasy, ecc..).

La rassegna, che è promossa dal Circolo del Cinema “Angelo Azzurro” e curata da Ilaria Monfardini nell’ambito del Valdelsa Film Festival, è giunta alla seconda edizione e contempla anche quest’anno l’opportunità di incontrare i registi, spesso giovani, i quali saranno ben lieti di fornire maggiori dettagli sui contenuti del loro film e, al termine delle proiezioni, di rispondere alle domande del pubblico presente in sala, che ogni sera valuterà con un’apposita scheda le opere in gara..

Nel corso della rassegna, saranno in lizza quindici cortometraggi (durata da un minimo di sei, a un massimo di 38 minuti) che nella serata conclusiva di venerdì 29 maggio saranno valutati da una Giuria, la quale assegnerà un premio al miglior film, alla migliore regia, alla migliore attrice e al migliore attore. La Giuria è formata da Claudia Geminiani (Presidente), Jaures Baldeschi (direttore artistico Circolo del Cinema “Angelo Azzurro”), Franco Spina (Assessore alla Cultura), Marco Incerti Zambelli, Tullio Masoni, Lorenzo Di Falco, , Sandro Toncelli, Paolo Vecchi.

Questi i titoli dei cortometraggi e dei registi

Venerdì 8 maggio: “Se Dici Undici” di Alessandro Benna, “Fabiana” di Piero Calvarese, “Levitico 18.19” di Sacha Del Sole, “Crimson Park Serenade” di Irene Jones Baruffetti, “Eden” di Gabriele Lenzi.

Venerdì 15 maggio: “La Scelta di Brenda” di Gianni Carbotti, “Nebbia” di Lisa Rovo Di Rella, “L’Ombra del Padre” di David Marignani, “Adesso Basta!” di Davide Cancila, “Metus” di Alberto Gelmi.

Venerdì 29 maggio: “Ricordati di sorridere sempre” di Simone Arrighi, “Bitter Epiphany” di Alberto Bogo, “Run Death Run” di Cristiano Ciccotti, “Scomparire” di Daniele Nicolosi, “Una Voce” di Andrea Andolina

La Rassegna gode del patrocinio del Comune di Castelfiorentino

“Dopo il successo dello scorso anno – osserva l’Assessore alla Cultura, Franco Spina – torna la rassegna di cinema dedicata ai registi emergenti, che attraverso i loro cortometraggi avranno l’opportunità di farsi conoscere e apprezzare da un pubblico sempre più ampio, grazie anche all’impegno davvero encomiabile di Ilaria Monfardini, che cura l’organizzazione e la programmazione della rassegna. Nel sentirmi onorato di far parte della Giuria, credo che queste iniziative facciano bene al cinema italiano e a quel concetto di cultura diffusa che come Amministrazione Comunale siamo impegnati nel sostenere e preservare”

“Il Valdelsa Film Festival – osserva il direttore artistico del Circolo del Cinema “Angelo Azzurro”, Jaures Baldeschi – nasce come rassegna del cinema italiano indipendente. Sono pertanto veramente felice di questa secondo edizione - curata magistralmente da Ilaria Monfardini - poiché offre l’opportunità a tanti giovani registi di farsi conoscere e soprattutto far conoscere i loro lavori”.

La “Stanza Rossa” si trova in via IV Novembre 2D. Ingresso 5 euro. Prenotazione consigliata al numero 339.8284720

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa