Dal calcetto alla solidarietà: comunità di Fucecchio unita per chi ha bisogno

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Va avanti la raccolta alimentare promossa dalla Consulta del Volontariato e dall'amministrazione comunale in collaborazione con le dodici contrade

Va avanti la raccolta alimentare promossa dalla Consulta del Volontariato e dall'amministrazione comunale in collaborazione con le dodici contrade all'interno del torneo di calcetto, che si sta svolgendo in queste settimane e che vedrà il suo culmine pochi giorni prima della carriera del 24 maggio. Nelle sedi delle dodici contrade sono state predisposte le modalità per la raccolta alimentare, i cui risultati vengono confluiti al palazzetto dello sport. Saranno poi Auser e Caritas – di concerto con l'amministrazione comunale – a occuparsi della distribuzione dei pacchi alimentari che ne deriveranno.

L’assessore alle politiche sociali Emiliano Lazzeretti sottolinea il valore dell’iniziativa: «Il Palio non è soltanto tradizione, competizione e identità storica, ma rappresenta anche un momento fondamentale di solidarietà e coesione per tutta la comunità. Questa raccolta alimentare dimostra come le contrade sappiano fare squadra anche fuori dal campo, mettendo al centro le persone e i bisogni di chi si trova in difficoltà. È un segnale importante di attenzione sociale e di responsabilità condivisa che rafforza il legame tra cittadini, associazioni e istituzioni».

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa

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