'Divin Boccaccio', ultime battute per la scelta del logo

Entra nel vivo la fase operativa di 'Divin Boccaccio', l’ambizioso piano di marketing territoriale nato dall'associazione Terra Di Valdelsa per valorizzare l’identità turistica e culturale del comprensorio, nel segno del suo illustre concittadino, Giovanni Boccaccio.

​Sono infatti gli ultimi giorni a disposizione per definire l’identità visiva del progetto: la selezione delle proposte grafiche è già in corso e porterà alla scelta del marchio ufficiale che firmerà tutte le attività di personalizzazione e promozione previste dal piano di valorizzazione.

​C’è tempo fino al 1° maggio 2026 per partecipare alla selezione inviando i progetti all'indirizzo mail terradivaldelsa@gmail.com o attraverso i canali social.

Le proposte pervenute sono già al vaglio della commissione e soggette a votazione pubblica per individuare il logo capace di sintetizzare al meglio il connubio tra storia, letteratura e offerta turistica del territorio.

​L’obiettivo del marchio non è solo estetico, ma strategico: creare un’immagine coordinata e riconoscibile per tutte le imprese, gli eventi le iniziative, i prodotti che rientrano nel perimetro dell'azione di marketing dedicata al celebre autore del Decameron.

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​Il sipario sul progetto e sul nuovo marchio si alzerà ufficialmente il prossimo 4 maggio 2026 alle ore 18.15. La presentazione dell’elaborato vincitore avverrà in una cornice d'eccezione: il Salone delle Feste della storica Fattoria del Bassetto a Certaldo.

La serata inaugurale rappresenterà il primo passo di un percorso volto a posizionare il comprensorio come destinazione d'eccellenza, capace di trasformare l’eredità storica del Boccaccio in un volano di sviluppo economico e turistico moderno e integrato.

Fonte: Terra di Valdelsa Aps

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