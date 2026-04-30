Droga nell'appartamento: 73enne e 26enne in manette a Livorno

I carabinieri a Livorno hanno arrestato una donna di 73 anni e un 26enne di origini del Nord Africa per spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel quartiere Shangai i militari hanno notato la continua cessione di dosi di cocaina a un 50enne della zona da parte di un giovane nordafricano. Quest’ultimo, individuato dagli operanti appena consegnato lo stupefacente, è stato perquisito e trovato in possesso di ulteriori 5 grammi della stessa sostanza, già preparati in dosi da smerciare.

I carabinieri hanno poi esteso la perquisizione anche all’abitazione del 26enne, all’interno di un complesso residenziale popolare di Shangai. L'attività ha permesso di trovare e sequestrare, nella sua disponibilità ed in quella dell’altra occupante ovvero la 73enne con precedenti, ulteriori quantitativo di stupefacenti, ed in particolare, oltre mezzo chilo di hashish da suddividere ed un bilancino di precisione, oltre a 230 euro in contanti

Entrambi sono stati dichiarati in arresto mentre la droga recuperata è stata sequestrata per le successive attività di analisi che saranno disposte dall’Autorità Giudiziaria. La mattina successiva all’arresto dei due, il Giudice del Tribunale di Livorno, al termine di udienza, ha convalidato l’arresto di entrambi.