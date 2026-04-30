"Estate in Armonia nel Chianti": in scena 15 talenti della lirica da tutto il mondo

Cultura Greve in Chianti
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Conclusi i casting dell’associazione Spazio Lirica: concerti in programma a luglio e ad agosto. La presidente An Roos: "Una nuova offerta culturale per residenti e visitatori"

Una grande chiamata a raccolta per talenti della lirica provenienti da tutto il mondo. Si sono conclusi, a Greve in Chianti, i casting dell’associazione culturale Aps Spazio Lirica per individuare 15 cantanti destinati ad essere protagonisti di “Estate in Armonia nel Chianti”, rassegna in programma nei mesi di luglio e agosto, con il patrocinio del Comune. Il progetto si svolge in collaborazione con StudiumFiesolanum.

Sono due gli eventi principali previsti da questo nuovo contenitore culturale. Il primo è "Armonia@Verrazzano", che il 2, il 9 e il 16 luglio prossimi porterà le grandi melodie della musica classica al Castello di Verrazzano.
Seguirà poi, il 20 e il 22 agosto, il "PanzanoFestival 2026", con la messa in scena (per due volte) - alla Limonaia di Panzano - de “Il barbiere di Siviglia” di Gioacchino Rossini con la regia di An Roos e il Maestro direttore Nima Keshavarzy con la Filharmonie di Firenze.

“Il comune di Greve in Chianti è già noto per i suoi paesaggi pittoreschi, le sue tradizioni culinarie e una ricca offerta culturale e musicale - spiega la presidente di Spazio Lirica, An Roos - ma attribuisce particolare importanza alla necessità di creare sempre più occasioni per la cultura musicale, allestendo nuovi contesti dedicati alle arti dello spettacolo”.

“Dopo una pausa nelle nostre attività, anche a causa della crisi del coronavirus - prosegue Roos - torniamo con un nuovo progetto. Organizzare un vero e proprio PanzanoFestival annuale che attiri sia la popolazione locale che i visitatori internazionali e che offra a Greve in Chianti nuovi eventi all’insegna dell’armonia culturale. Questo è il nostro obiettivo. È ambizioso, ma siamo pienamente fiduciosi di poterlo raggiungere”.

Spazio Lirica, fondata nel 1995, si è sempre prefissata l'obiettivo di offrire voce e opportunità alle nuove generazioni di artisti. “Vogliamo - aggiunge Roos - essere per loro un trampolino di lancio, un filo conduttore tra lo studio musicale e il palcoscenico, promuovendo al contempo una nostra integrazione nella comunità locale e una collaborazione su ampia scala”.

I cantanti selezionati parteciperanno, a partire dal 1° agosto, all’OperaStudio di Spazio Lirica alla Limonaia di Panzano, sotto la direzione della regista An Roos, per un corso di preparazione. La direzione musicale è affidata al maestro Nima Keshavarzy, con l'orchestra La Filharmonie di Firenze e la pianista accompagnatrice Ying Jyung Lin. La scenografia è di Rob Van der Vorst.

Dal 2 luglio, nel frattempo, prenderà il via la rassegna “Armonia@Verrazzano”. Tornerà così la musica sotto il cielo stellato, con serate all’insegna della classica strumentale e l’esecuzione di brani molto amati dal grande pubblico.

Fonte: Ufficio stampa

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