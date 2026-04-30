Sabato 9 maggio alle 17.30, verrà inaugura nella Ex Fornace Pasquinuccidi Capraia e Limite la mostra fotografica collettiva 'Street Photography' a cura del giornalista e critico Giuseppe Ferraina.

"Esiste un genere fotografico chiamato Street Photography (termine in uso da una quarantina di anni), dove gli autori che lo praticano mettono in questione i vari aspetti della vita nel suo quotidiano. Ci raccontano storie della nostra societa´ del consumismo consumistico e dei suoi gesti inconsumabili, poetici, talvolta ironici, rubati dalla realtà, e tanto altro".

La Street Photography è un genere che apre a forme autoriali e artistiche molto variegate. "Pensiamo solo a quanta differenza, pur rimanendo in tale termine, intercorra tra le intriganti e talvolta divertenti immagini di Cartier Bresson e quelle destabilizzanti dell´artista Diane Arbus. Questo a significare della propensione e potenzialita´ di allargamento di questo genere fotografico", spiegano gli organizzatori.

Oltre ai due autori noti di questo specifico e particolare ambito della fotografia: Giorgio Galimberti e Gianni Nava saranno esposte le opere di 10 autori emergenti di talento provenienti da varie città d'Italia: Angelo Avogadro,/Cristiana Brocchetti/Marco Cacciatori / Stefano Ceretti / Stefano Germi / Tiziano Masciadri / Fabrizio Olivero /

Pietro Santi / Paolo Saracco / Giuliana Vannucchi

Al vernissage interverranno lo storico dell'arte Claudio Roghi e il curatore e critico Giuseppe Ferraina.

L'evento è patrocinato dal comune di Capraia e Limite e promosso dal Gruppo Culturale Fornace Pasquinucci.

La mostra saraà visitabile fino al 24 maggio, dal giovedì alla domenica.

Orari di visita: 17-19

Fonte: Gruppo culturale Fornace Pasquinucci aps