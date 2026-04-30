Falso allarme bomba in piazza D'Azeglio: area evacuata per un pacco sospetto

Evacuata l'area vicino alla sinagoga dopo la segnalazione di un passante. Sul posto sono intervenuti gli artificieri dei carabinieri, che hanno confermato l'assenza di ordigni
Si trattava di un falso allarme bomba quello scattato oggi pomeriggio nel centro di Firenze, in piazza d'Azeglio, a pochi metri di distanza dalla sinagoga.
Da quanto appreso, l'allerta è scattata dopo la segnalazione di un passante che aveva notato un involucro scuro abbandonato a terra, all'angolo tra la piazza e via della Colonna. Sul posto sono intervenute immediatamente le forze dell'ordine che, hanno attivato immediatamente il protocollo di sicurezza.
L'area è stata transennata ed evacuata per consentire le verifiche in condizioni di massima sicurezza. Sono arrivati anche gli artificieri dei carabinieri, mentre a scopo precauzionale i vigili del fuoco hanno posizionato i propri mezzi lungo via Farini, nei pressi dell'edificio della sinagoga.
Dopo gli accertamenti, gli specialisti hanno escluso la presenza di ordigni.
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