Falso allarme bomba in piazza D'Azeglio: area evacuata per un pacco sospetto

Si trattava di un falso allarme bomba quello scattato oggi pomeriggio nel centro di Firenze, in piazza d'Azeglio, a pochi metri di distanza dalla sinagoga.

Da quanto appreso, l'allerta è scattata dopo la segnalazione di un passante che aveva notato un involucro scuro abbandonato a terra, all'angolo tra la piazza e via della Colonna. Sul posto sono intervenute immediatamente le forze dell'ordine che, hanno attivato immediatamente il protocollo di sicurezza.

L'area è stata transennata ed evacuata per consentire le verifiche in condizioni di massima sicurezza. Sono arrivati anche gli artificieri dei carabinieri, mentre a scopo precauzionale i vigili del fuoco hanno posizionato i propri mezzi lungo via Farini, nei pressi dell'edificio della sinagoga.

Dopo gli accertamenti, gli specialisti hanno escluso la presenza di ordigni.

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