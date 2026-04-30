Falso allarme bomba in piazza D'Azeglio: area evacuata per un pacco sospetto

Cronaca Firenze
Condividi su:
Leggi su mobile
CARABINIERI CGE FOTOGIORNALISMO

Evacuata l'area vicino alla sinagoga dopo la segnalazione di un passante. Sul posto sono intervenuti gli artificieri dei carabinieri, che hanno confermato l'assenza di ordigni

Si trattava di un falso allarme bomba quello scattato oggi pomeriggio nel centro di Firenze, in piazza d'Azeglio, a pochi metri di distanza dalla sinagoga.

Da quanto appreso, l'allerta è scattata dopo la segnalazione di un passante che aveva notato un involucro scuro abbandonato a terra, all'angolo tra la piazza e via della Colonna. Sul posto sono intervenute immediatamente le forze dell'ordine che, hanno attivato immediatamente il protocollo di sicurezza.

L'area è stata transennata ed evacuata per consentire le verifiche in condizioni di massima sicurezza. Sono arrivati anche gli artificieri dei carabinieri, mentre a scopo precauzionale i vigili del fuoco hanno posizionato i propri mezzi lungo via Farini, nei pressi dell'edificio della sinagoga.

Dopo gli accertamenti, gli specialisti hanno escluso la presenza di ordigni.

Notizie correlate

Firenze
Cronaca
30 Aprile 2026

Già arrestato per furto, si scopre che ne aveva commessi altri all'Isolotto

In manette per un furto, si è scoperto che ne aveva commessi altri quattro. Va in carcere un 34enne che lo scorso 5 marzo era stato arrestato per aver tentato [...]

Firenze
Cronaca
30 Aprile 2026

Materiale contraffatto nei negozi: sequestri e denunce nel Fiorentino

Continua l'attività della guardia di finanza contro i falsi. A Sesto Fiorentino e Impruneta le fiamme gialle hanno sequestrato da diversi negozi o showroom un totale di 700 paia di [...]

Firenze
Cronaca
29 Aprile 2026

Muore a 80 anni Gian Franco Gensini, storico docente a Careggi e pioniere nelle patologie cardiache

Lutto nel mondo accademico e sanitario per la scomparsa di Gian Franco Gensini, storico docente di Medicina interna e figura di riferimento a livello internazionale nello studio delle patologie cardiovascolari. [...]



Tutte le notizie di Firenze

<< Indietro

torna a inizio pagina