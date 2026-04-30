Arriva la Chianti Lovers Week tra Firenze e provincia

Degustazioni, musica e valorizzazione del territorio, all’insegna del Chianti Docg. Arriva a Firenze la Chianti Lovers Week, la manifestazione firmata dal Consorzio Vino Chianti che, alla sua seconda edizione porterà il vino tra le persone con un calendario diffuso di eventi nei luoghi del vivere quotidiano.

Tra città e provincia il capoluogo toscano sarà protagonista della settimana dedicata al Chianti, con eventi che mettono al centro vino, musica e tradizione. Sarà Montespertoli ad aprire le danze, con “Stappa Montespertoli a primavera”: un appuntamento dedicato domenica 3 maggio in Piazza del Popolo. Dalle 16.30 alle 21.30 sono previste: una degustazione libera con i viticoltori del territorio, una masterclass con il cuoco, giornalista e critico culinario Leonardo Romanelli dedicata alla mappa dei vigneti di Enogea, e una cena a base di pizza. L’evento è organizzato da Chianti Montespertoli in collaborazione con il Comune di Montespertoli e i Viticoltori di Montespertoli, e per l’occasione sarà possibile degustare e acquistare direttamente dai produttori del territorio. Per prenotazioni e ulteriori informazioni contattare info@viticoltorimontespertoli.it o su whatsapp il +39 389 6825334.

Vino e musica sono al centro degli eventi che si terranno in centro a Firenze. Giovedì 7 maggio sarà “Un giovedì da leoni” alle Serre Torrigiani (via Gusciana, 27), dove dalle 18.00 alle 22.30 la musica della Chianti Mood Big Band accompagnerà una degustazione con i diversi volti dei vini del Consorzio Chianti Colli Fiorentini accompagnati da una selezione di finger food. L’evento è frutto della collaborazione con Banco Fiorentino Filiale Lastra a Signa e Amorim Cork Italia Spa. Ingresso gratuito previa prenotazione al link: https://www.eventbrite.com/e/un-giovedi-da-leoni-i-volti-del-chianti-colli-fiorentini-tickets-1984704710215.

Sabato 9 maggio sarà il Consorzio Chianti Rufina a prendersi la scena con “Il Chianti Rufina al Conventino. Assaggi di arte, vino e bellezza” nei locali del Conventino Caffè Letterario (via Giano della Bella, 20), con un banco di assaggio che sarà presente dalle 12.00 alle 19.00 per un pomeriggio dedicato al vino a ingresso gratuito, in cui sono previsti dj set, degustazioni e approfondimenti. Per info e prenotazioni tavoli scrivere a info@chiantirufina.com o chiamare lo 0557092563.

“Con la Chianti Lovers Week portiamo avanti un progetto che, alla sua seconda edizione, nasce dall’intuizione di dare continuità all’Anteprima aprendoci ai territori – dice Giovanni Busi, presidente del Consorzio Vino Chianti –. La scelta che abbiamo fatto è quella di andare incontro ai Chianti Lovers e ha già registrato lo scorso anno un grande successo”.

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