Cresce la tensione attorno alla Global Sumud Flotilla, la missione diretta verso Gaza che, secondo gli attivisti a bordo, sarebbe stata oggetto di intercetti da parte delle forze israeliane in acque internazionali.

Tra le testimonianze più rilevanti quella di Dario Salvetti, esponente del Collettivo di fabbrica dell'ex Gkn, che in un video diffuso nella notte sui social ha dichiarato: "Gli intercetti delle imbarcazioni sono confermati, ne stiamo vedendo uno a occhio nudo, in questo momento".

Salvetti ha descritto un contesto di forte tensione, commentando l'azione della marina israeliana in acque internazionali: "siamo sereni e tranquilli, non siamo qua per stupirci e piangere della violenza sionista che abbiamo attorno", aggiungendo che si tratterebbe solo di "una parte infinitesimale di quella violenza che il sionismo esercita quotidianamente, coperto evidentemente da un intero sistema bellico mondiale a partire ovviamente dagli Stati Uniti".

"Agitiamoci tutti noi - conclude - perché la bestia è sempre più libera. La violenza fascista è sempre più presente attorno a noi e nella nostra società".

Un altro attivista a bordo ha raccontato momenti di paura durante la navigazione verso Creta: "nel cielo c'erano tantissimi droni, molti di più delle sere precedenti - ha spiegato -. Le trasmissioni radio sono state bloccate, soprattutto il canale d'emergenza, così abbiamo avviato le manovre anti-intercetto. Abbiamo indossato i giubbotti di salvataggio e alzato le braccia con in mano i passaporti".

Secondo il racconto, gli attivisti a bordo dell'imbarcazione avrebbero visto alcune imbarcazioni illuminarsi per poi sparire alla vista: "Ho pensato 'è il nostro turno', ma poi si sono allontanati. Noi stiamo bene ma siamo molto arrabbiati e indignati per quello che è accaduto ai nostri 175 compagni che sono stati sequestrati. Stiamo bene e siamo in navigazione con una trentina di barche. Quelle intercettate sono state invece danneggiate e lasciate alla deriva".

In un successivo collegamento con il presidio di Firenze, Salvetti ha rilanciato l'analisi politica della vicenda, parlando di "un ulteriore salto di qualità" e affermando: "Non scopriamo il grado di impunità del sionismo di certo stanotte, è un altro minuscolo capitolo del grado di impunità e di arroganza che già riconoscevamo a questo movimento di distruzione di estrema destra".

Ha poi sostenuto che "sono stati sequestrati attivisti e attiviste in acque internazionali, a più di 1000 km da Gaza" e che questo rappresenterebbe "l'ufficializzazione che il Mediterraneo è il parco giochi del militarismo e del sionismo e che possono intervenire dovunque".

Secondo Salvetti, gli intercetti avrebbero anche un effetto politico sulla missione: "Indebolisce numericamente la missione, ma la rafforza politicamente e ci spinge ad andare avanti".

Ha inoltre ipotizzato che eventuali rilasci degli attivisti fermati siano legati alle pressioni diplomatiche: "Questo semplicemente perché il governo italiano ha leggerissimamente alzato la voce", aggiungendo che ciò dimostrerebbe come "Israele siano degli enormi giganti con i piedi d'argilla".

Parallelamente agli eventi in mare, a Firenze il presidio di solidarietà si è trasformato in corteo con centinaia di persone. Lo striscione principale riportava: "Equipaggi di mare e di terra contro l'economia di guerra", mentre piazza Santissima Annunziata si è riempita di bandiere palestinesi e sindacali.

Il segretario Cgil Firenze Bernardo Marasco ha dichiarato: "Siamo di fronte all'ennesima violazione del diritto internazionale, siamo di fronte a uno Stato che non rispetta nessuna regola. Uno Stato che fa un atto criminale nei confronti di qualcuno che sta portando solidarietà".

Ha poi aggiunto: "Credo che sia necessario che l'Europa non solo prenda le distanze, ma rompa la collaborazione militare con questo Stato e faccia sentire la massima pressione".

Nel corteo sono intervenuti anche esponenti politici e attivisti, tra cui Dmitrij Palagi, che ha sottolineato la presenza a bordo di figure come personale medico e volontari, evidenziando la necessità di tutela per tutti gli attivisti coinvolti.

La manifestazione si è conclusa con lo spostamento del corteo verso piazza San Marco, mentre lo slogan "Palestina libera" ha accompagnato la mobilitazione per le strade del centro.