Concluso l’investimento per la storica fontana di Barberino Val d'Elsa

È stata ultimata l’opera di restauro della storica fontana intorno alla quale si è sviluppata, nel corso del secolo scorso, la storia e l’identità culturale e sociale del borgo di Barberino Val d’Elsa. L’investimento che ha posto al centro la riqualificazione del manufatto architettonico, situato in prossimità dell’antico castello, è reso possibile da un finanziamento ottenuto attraverso la partecipazione ad un bando di rilevanza pubblica, indetto dall’Autorità Idrica Toscana. L’intervento rientra in più ampio quadro di opere pubbliche finalizzate alla rigenerazione di piazza Mazzini e dell’area che scende verso la vallata a ovest.

“Nel passato la fontana, bene comune cui da sempre è legata la nostra comunità, ha fatto da sfondo a feste, manifestazioni paesane, occasioni di socialità – dichiara il sindaco David Baroncelli - con questa importante opera di riqualificazione, la storica fontana di piazza Mazzini rinasce come spazio pubblico, un luogo di incontro, ritrovo e condivisione che tornerà a splendere e valorizzare le funzioni e le peculiarità legate al decoro e all’accoglienza che la caratterizzano. L’intervento mira a conferire eleganza e fruibilità all’area di ingresso al borgo di Barberino, migliorando il decoro e il contesto ambientale, un patrimonio di bellezza, socialità e pregio storico che potrà essere apprezzato da residenti e visitatori”. L’inaugurazione della fontana si terrà mercoledì 6 maggio alle ore 19.30 con il calar del sole per invitare la comunità ad ammirare il panorama che si gode dalla piazza.

Il progetto, firmato dall’architetta del Comune Alessandra Saltarin, ha previsto il ripristino dell’impianto idrico ed elettrico e rinnovo del completo meccanismo di funzionamento. Si è mantenuta intatta la struttura esterna del manufatto; è stata riqualificata la fontana raggruppando l’apparato di funzionamento in un nuovo blocco centrale e concentrando in un unico pozzetto, più distante dalla vasca, il locale tecnico di supporto, incluso un sistema di filtraggio dell’acqua che impedisca il formarsi di alghe all’interno della vasca. Il complesso dei lavori ha previsto anche la riorganizzazione degli spazi ed una nuova collocazione per la statua bronzea di Francesco da Barberino, che dalla parte sud della piazza è stata spostata di pochi metri verso nord.

La struttura è stata conservata nella sua attuale conformazione. Sono stati effettuati interventi idraulici e opere finalizzate alla pulitura della pietra esterna da muschi e impurità, è stato sostituito l’impianto idrico e il posizionamento di tutte le tubazioni nuove. Sono state anche restaurate tutte le panchine esistenti e riposizionate nell’area circostante la fontana. La spesa che ha richiesto la realizzazione dell’opera di restauro si attesta sui 60mila euro di cui 40mila ottenuti tramite il bando dell'Autorità Idrica Toscana.

Fonte: Comune di Barberino Tavarnelle - Ufficio stampa