Frana di Serrazzano, proseguono i lavori della Provincia da 1,5 milioni di euro

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Proseguono I lavori a cura della Provincia di Pisa per il ripristino della frana di Serrazzano in località Pomarance

Proseguono I lavori a cura della Provincia di Pisa per il ripristino della frana di Serrazzano in località Pomarance. "Gli interventi riguardano la Sp329, e hanno un costo stimato complessivo pari a 1,5 milioni di euro", spiega il Presidente Massimiliano Angori. "Neil giorni scorsi sono stati eseguiti lavori con esecuzione dei pali di fondazione, e la armatura di platea di fondazione. Le lavorazioni proseguono con viabilità comunque aperta in senso unico alternato, regolato da impianto semaforico", aggiunge Angori. "Ringrazio la struttura tecnica dell'ente provinciale per questi importanti interventi sulla viabilità provinciale ma anche per la difesa del suolo del nostro territorio, a ulteriore testimonianza dell'importanza di questi enti di secondo livello per la vita delle Comunità ", dichiara il Sindaco di Pomarance Grazianao Pacini, Consigliere provinciale con delega alla Viabilità e alle Infrastrutture.

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