Frode su crediti 'Formazione 4.0': sequestri per 200mila euro e tre indagati

Cronaca Grosseto
Condividi su:
Leggi su mobile

Indagine della Guardia di Finanza: crediti d’imposta ottenuti con corsi mai svolti. Coinvolti amministratori di due società

Sequestri per circa 200mila euro e tre persone indagate nell’ambito di un’inchiesta su un presunto sistema di indebita compensazione tra debiti tributari e crediti d’imposta legati alla “Formazione 4.0”. L’operazione è stata condotta dalla Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Grosseto, su disposizione del G.I.P. del Tribunale locale, su richiesta della Procura della Repubblica.

Il provvedimento ha disposto il sequestro preventivo di somme di denaro e beni considerati profitto illecito derivante dall’utilizzo irregolare di agevolazioni fiscali pensate per incentivare la formazione del personale e l’innovazione digitale nelle imprese.

L’indagine trae origine da una verifica fiscale dell’Agenzia delle Entrate nei confronti della società beneficiaria dei crediti, successivamente approfondita dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria. Secondo quanto accertato, l’azienda – operante nel settore della consulenza contabile e fiscale – avrebbe compensato debiti erariali attraverso crediti maturati dichiarando lo svolgimento di corsi di formazione mai effettuati.

Determinanti, in questo senso, le verifiche sui dipendenti, che hanno escluso la partecipazione a qualsiasi attività formativa. Inoltre, la documentazione prodotta per ottenere il beneficio fiscale sarebbe risultata falsa, con corsi attestati da una società incaricata in possesso di una certificazione rilasciata da un presunto istituto con sede in Tunisia e con data successiva all’avvio delle attività dichiarate.

Il sequestro ha riguardato gli amministratori delle due società coinvolte, indagati a vario titolo per indebita compensazione ed emissione di fatture per operazioni inesistenti.

Notizie correlate

Grosseto
Cronaca
29 Aprile 2026

Sottrae quasi 2 milioni di euro ad una persona fragile, ai domiciliari un 52enne

Un uomo di 52 anni è stato posto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico su disposizione del G.I.P. del Tribunale di Grosseto, su richiesta della Procura della Repubblica, con l’accusa [...]

Campagnatico
Cronaca
27 Aprile 2026

Scontro tra auto nel Grossetano, muore imprenditore agricolo di 70 anni

Tragico incidente stradale nel Grossetano, dove un imprenditore agricolo di 70 anni ha perso la vita a seguito di uno scontro tra due auto avvenuto ad Arcille, frazione del comune [...]

Grosseto
Cronaca
21 Aprile 2026

Grosseto, sventata aggressione sessuale: donna si salva grazie ai vicini

Attimi di paura ieri sera a Grosseto per un presunto episodio di tentata violenza sessuale avvenuto poco dopo le 21. Una donna, uscita dalla propria abitazione per gettare i rifiuti, [...]



Tutte le notizie di Grosseto

<< Indietro

torna a inizio pagina