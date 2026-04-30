Fucecchio, donata al Comune una consolle ottocentesca della famiglia Rosati-Detti

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Foto: Comune di Fucecchio

Il mobile restaurato è stato collocato nell'atrio del palazzo comunale davanti all'ufficio della sindaca

Una preziosa consolle in legno risalente all'Ottocento entra a far parte del patrimonio del Comune di Fucecchio grazie alla generosità delle signore Franca Detti e Anna Rita Detti, che hanno scelto di donare l'arredo storico all'amministrazione comunale.

L'opera, realizzata con intagli, intarsi e una laccatura nero e oro, proviene dalla storica famiglia fucecchiese Rosati-Detti. Le eredi hanno voluto compiere questo gesto in ricordo dei propri trisavoli, affinché potesse diventare patrimonio di tutta la comunità fucecchiese.

Prima della collocazione, la consolle è stata sottoposta a un intervento di restauro ed è stata inoltre applicata una targhetta celebrativa.

Il mobile ha già trovato una collocazione stabile all’interno del palazzo comunale, nell'atrio del primo piano, proprio di fronte all’ufficio della sindaca Emma Donnini.

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